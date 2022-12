Van Bommel met Antwerp naar kwartfinale Belgische beker, Stengs trefzeker

Calvin Stengs leverde een bijgedrage aan de overtuigende overwinning door met een van richting veranderd schot het laatste doelpunt voor zijn rekening te nemen in het Bosuil-stadion.

Oranje-international Vincent Janssen ontbrak vanwege een schorsing bij de thuisclub in de eerste wedstrijd na het WK in Qatar. Jurgen Ekkelenkamp had net als Stengs een basisplaats gekregen van Van Bommel, die de Belgische WK-ganger Toby Alderweireld ook liet starten. Na voorbereidend werk van Stengs opende Jelle Bataille na een kwartier de score. In de tweede helft liep Antwerp weg bij Standard Luik via doelpunten van Michael Frey, Arbnor Muja en Stengs.

Antwerp staat in de Belgische voetbalcompetitie op de derde plaats, met 11 punten achterstand op Genk. De ploeg van Van Bommel hervat de competitie volgende week dinsdag tegen Westerlo.

EFL Cup

Met de rookwolken van het WK nauwelijks opgetrokken werd ook in Engeland alweer gevoetbald. In de EFL Cup voetbalde Leicester City zich via MK Dons naar de kwarfinale (0-3). Dat deed ook Newcastle, dat Bournemouth versloeg (1-0). Southampton rekende af met Lincoln City (2-1) en Wolverhampton Wanderers versloeg Gillingham (2-0).

Groeneveld

Arnaut Danjuma Groeneveld heeft Villarreal een moeizame zege bezorgd in de tweede ronde van het Spaanse bekertoernooi. De 25-jarige aanvaller zorgde tegen Guijuelo in de Copa del Rey in de verlenging voor het beslissende doelpunt: 1-2.

Villarreal kwam al in de 14e minuut achter tegen Guijuelo, een club uit het derde niveau in Spanje. Pepe Carmona bracht de thuisploeg op voorsprong. Gerard Moreno maakte nog voor de rust uit een strafschop gelijk, maar daarna draaide het uit op een verlenging. Daarin was Danjuma, die in de 88e minuut was ingevallen, al snel trefzeker.