Spaanse media: ’Mokerslag voor Ronald Koeman en FC Barcelona’

Premium Voetbal

Backs Feyenoord miljoenen waard

Dick Advocaat was te trots op zijn complete elftal om er een paar spelers uit te lichten. Hij was na afloop van Ajax-Feyenoord (1-0) bang dat hij sommigen belangrijker zou maken dan anderen. De coach van Feyenoord had misschien een uitzondering kunnen maken voor de jonkies Lutsharel Geertruida en Ty...