FC Utrecht legt Kluivert vast: ’Virgil van Dijk is mijn voorbeeld’

„Ik doe het goed, ik voel me lekker hier”, zegt Kluivert, die afgelopen zomer de overstap maakte van de amateurs van AFC, op de website van FC Utrecht. „Voetballend heb ik stappen gemaakt en ik ben ook sterker geworden. Ik speel bij FC Utrecht onder 19 zowel links als rechts centraal in de verdediging, en hoop zo snel mogelijk minuten te maken bij Jong FC Utrecht. En dan meetrainen en meedoen met het eerste.”

Virgil van Dijk

Kluivert junior laat er geen twijfel over bestaan wie hij als zijn voorbeeld ziet. „Virgil van Dijk. Hij is sterk in de lucht en snel over de grond. Echt een complete speler. Ik kan mezelf wel aan hem spiegelen”, aldus de jongere broer van AS Roma-aanvaller Justin Kluivert.

Van zijn oudere broer en zijn vader kreeg Ruben Kluivert al de nodige felicitaties en succeswensen. „Zij zijn blij voor me en trots op me”, zegt de verdediger. „Natuurlijk hoop ik ze ooit achterna te gaan richting Italië of Spanje, maar ik focus me nu eerst op FC Utrecht.” Daar vindt technisch directeur Jordy Zuidam hem uitstekend passen.

Passie

„Ruben is defensief sterk in de één-tegen-één-duels en gevaarlijk bij aanvallende corners. Hij is in staat om met ruimte in zijn rug te spelen en past qua karakter, als het gaat om het leveren van strijd en het spelen met passie, uitstekend bij FC Utrecht.”