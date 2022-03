Osaka, Medvedev en Zverev verder in Miami, Koolhof door in dubbelspel

Zverev kan zich nu gaan opmaken voor een duel met de sterke Noor Casper Ruud, die de Brit Cameron Norrie aftroefde met 6-3 6-4.

Medvedev

Ook Daniil Medvedev werkte op dinsdag zijn achtste finale af. Tegen de Amerikaan Jenson Brooksby had de Russische nummer twee van de wereld het in de eerste set nog lastig (7-5), maar in set twee rekende hij vlot af met Brooksby voor een plek in de kwartfinale.

Medvedev tijdens zijn partij tegen Brooksby. Ⓒ ANP/HH

Osaka overtuigend verder

Bij de vrouwen plaatste Naomi Osaka zich voor het eerst geplaatst voor de halve finales van het grote WTA-toernooi van Miami. De Japanse tennisster liet de Amerikaanse Danielle Collins met 6-2 6-1 kansloos en is in Florida nog altijd zonder setverlies.

Osaka sloeg dertien aces en won vijf keer de servicegame van Collins, begin dit jaar nog finaliste op de Australian Open. De afgelopen twee jaar sloeg Osaka slechts één keer meer aces, op de US Open van 2021 tegen Leylah Fernandez (vijftien).

De 24-jarige Osaka, op de wereldranglijst teruggevallen naar plek 77, neemt het bij de laatste vier op tegen de Zwitserse Belinda Bencic.

In de andere halve eindstrijd treffen de winnaressen van Paulo Badosa - Jessica Pegula en Petra Kvitova - Iga Swiatek elkaar.

Koolhof bij laatste vier dubbelspel

Wesley Koolhof wist zich overtuigend bij de laatste vier te scharen van het dubbelspel. Samen met zijn Britse partner Neal Skupski gunde hij Denis Shapovalov uit Canada en Rohan Bopanna uit India slechts drie games: 6-2 6-1.

In de halve finale nemen Koolhof en Skupski het op tegen de Italianen Simone Bolelli en Fabio Fognini.

Koolhof (32), de nummer 17 van de wereld in het dubbelspel, kan zich voor de vierde keer plaatsen voor de eindstrijd van een masterstoernooi. In 2019 haalde hij met de Griek Stefanos Tsitsipas de finale in Miami en datzelfde jaar reikte hij ook tot de eindstrijd in Monte Carlo en Montreal, beide keren met Robin Haase.