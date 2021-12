Premium Het beste van De Telegraaf

’In het belang van club dat de rust terugkeert’ Henk van Stee trekt deur achter zich dicht bij Sparta: ’Ik hoop dat Henk Fraser doorgaat als trainer’

Door Jeroen Kapteijns en Robin Jongmans

Henk van Stee is niet langer technisch directeur van Sparta Rotterdam. Ⓒ ProShots

AMSTERDAM - Na drieënhalf jaar is Henk van Stee vertrokken als technisch directeur van Sparta Rotterdam. De Rotterdammer oogstte veel complimenten voor het technische beleid, waarmee Sparta wist terug te keren op het hoogste niveau en vorig seizoen zelfs de beste klassering in een kwarteeuw bewerkstelligde. Ook verkocht Van Stee gedurende 3,5 jaar voor ruim 15 miljoen euro aan spelers. Een intern conflict met algemeen directeur Manfred Laros heeft er desondanks voor gezorgd dat de wegen van Van Stee en Sparta per direct scheiden.