Ajax begint sterk aan Champions League

Ajax-trainer Erik ten Hag koos in het eerste Champions League-duel van het nieuwe seizoen opnieuw voor een Latijns-Amerikaans middenveld met Alvarez en Lisandro Martinez. Sergiño Dest en David Neres waren ten opzichte van het competitieduel met sc Heerenveen (4-1) zege) de vervangers van Perr Schuurs en Klaas-Jan Huntelaar.

De basiself van Ajax. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ziyech was al na twaalf minuten dichtbij de openingstreffer, maar een volley van de linkspoot belandde op de kruising. Promes zette Ajax na achttien minuten alsnog op voorsprong. De van Sevilla overgenomen Oranje-international was scherp bij een hoge voorzet van linksback Tagliafico en kopte de bal zonder moeite langs Lille-doelman Mike Maignan, die niet heel slim naar voren was gestapt.

Quincy Promes kopt raak: 1-0. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

André Onana bewees op slag van rust zijn waarde, door Ajax op de been te houden. De Kameroense Ajax-doelman hield dankzij een sterke reflex met zijn voet een gevaarlijk schot van Jonathan Ikone uit het doel.

Andre Onana met een belangrijke redding. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

In de slotseconde van de eerste helft ging er een streep door een prachtig Ajax-doelpunt, omdat scheidsrechter Srdjan Jovanovic voor ‘Pietje Precies’ speelde. Ondanks het feit dat Martinez op het punt stond om uit te halen, besloot de arbiter uit Servië af te fluiten. Dat het schot van de Argentijn vervolgens het doel in zeilde deed er daarom niet meer toe.

Edson Alvarez viert zijn doelpunt: de 2-0 voor Ajax. Ⓒ Hollandse Hoogte

Vlak na rust was het zijn kompaan op het middenveld, die alsnog voor een verdubbeling van de scoorde zorgde. Alvarez schoot al glijdend raak na een puike steekpass van Neres. Met zijn derde goal in vier dagen zorgde Nico Tagliafico na ruim een uur spelen voor de beslissing: 3-0. Overtuigend kopte de Argentijn raak na een corner van Hakim Ziyech. Zaterdag tegen sc Heerenveen was de linksback al goed voor twee treffers.

Het volgende duel van Ajax in de Champions League vindt plaats op 2 oktober, als de Amsterdammers op bezoek gaan bij Valencia.

Bekijk ook: Ten Hag wil dat Ajacieden wonderjaar vergeten

Erik ten Hag geeft instructies aan Nico Tagliafico. Ⓒ Hollandse Hoogte