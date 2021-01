Frenkie de Jong helpt Barcelona aan overwinning op laagvlieger

FC Barcelona hoopte tegen Elche het verlies van de beker achter zich te laten. In de Supercopa-finale tegen Athletico Bilbao kon de ploeg van trainer Ronald Koeman sinds april 2019 eindelijk weer eens een prijs winnen. Ondanks dat Barca in de 89e minuut nog met 1-2 voor stond, gingen de Catalanen uiteindelijk na verlenging met 3-2 onderuit.

Zonder de geschorste Lionel Messie was het niet heel overtuigend wat Barcelona zondagmiddag liet zien. De ploeg van Koeman domineerde weliswaar tegen de nummer achttien van de Primera Division, maar kon dit overwicht lange tijd niet in een goal omzetten.

Vlak voor rust hielp De Jong zijn ploeg dan toch aan de verdiende voorsprong. De middenvelder zette de aanval zelf op, liep goed door en had de bal uiteindelijk op de doellijn zelf voor het intikken. Het was alweer de derde goal van 2021 voor de Nederlander.

Tien minuten na rust was Elche dicht bij de gelijkmaker, maar met een prachtige stop hield Marc-André ter Stegen zijn ploeg op de been. In het vervolg van de tweede helft lukte het Elche niet meer om echt gevaarlijk te worden. Twee minuten voor tijd besliste Barcelona het duel definitief. Na een assist van De Jong kopte Riqui Puig het tweede doelpunt van de middag tegen de touwen.

Door de overwinning is FC Barcelona nu vier uitwedstrijden achter elkaar ongeslagen in de La Liga en staat het derde. De achterstand op koploper Atlético Madrid bedraagt zeven punten maar Atlético heeft ook nog twee wedstrijden tegoed.