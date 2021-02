Björn Kuipers leidt Barcelona - PSG in Champions League

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Atletiek: Bram Anderiessen zevende atleet onder limiet 800 meter EK indoor

15.30 uur: Bram Anderiessen is de zevende Nederlandse atleet die zich op de 800 meter heeft gekwalificeerd voor de EK indoor, begin maart in de Poolse stad Torun. Hij liep bij invitatiewedstrijden in het Omnisport van Apeldoorn een tijd van 1.48,43 en dat was onder de limiet van 1.49,00.

Maarten Plaum was zaterdag de zesde die voldeed aan de EK-limiet door in Luxemburg 1.48,48 te lopen. Eerder doken Thijmen Kupers, Tony van Diepen, Djoao Lobles, Jurgen Wielart en Bram Buigel onder de vereiste 1.49,00. Niet eerder wisten zoveel Nederlandse atleten zich op één onderdeel de plaatsen voor een EK.

Technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie krijgt een zware kluif aan de selectie voor Torun, want hij kan voor de 800 meter slechts drie atleten afvaardigen. Vooralsnog is alleen Lobles verzekerd van een ticket, omdat hij met 1.46,89 de snelste van het zevental is. De andere twee zal hij aanwijzen.

Wielrennen: Alvarado glibbert naar de winst in veldrit Brussel

15.05 uur: Ceylin del Carmen Alvarado heeft in Brussel de laatste veldrit om de X2O-trofee op haar naam geschreven. De Europees kampioene glibberde op een ijzig sneeuwparcours rond de Vrije Universiteit van de Belgische hoofdstad naar de winst. Denise Betsema eindigde op 6 seconden als tweede en Manon Bakker maakte er op de derde plaats een volledig Nederlands podium van.

Lucinda Brand arriveerde als vijfde op 37 seconden van Alvarado en dat was net genoeg voor de wereldkampioene om het eindklassement in deze wedstrijdenreeks te winnen. Ze hield 5 seconden over op Betsema. Alvarado eindigde als derde in de stand van de X2O-trofee.

Voor Brand was het haar zoveelste succes deze winter. Ze won ook de wereldbeker en de Superprestige. Het veroveren van de regenboogtrui in Oostende was haar absolute hoogtepunt.

Voetbal: Scheidsrechter Björn Kuipers leidt Barcelona - PSG in Champions League

13.55 uur: Björn Kuipers heeft dinsdag in Camp Nou de leiding over het eerste duel tussen FC Barcelona en Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League. Kuipers krijgt in het lege Catalaanse stadion hulp van zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra, Serdar Gözübüyük staat als vierde man langs de lijn. Pol van Boekel en Dennis Higler zitten als videoarbiters achter de tv-schermen.

Kuipers (47) gaat een aantal landgenoten treffen. Bij het Barcelona van trainer Ronald Koeman speelt Frenkie de Jong. Mitchel Bakker behoort tot de selectie van de Franse kampioen PSG, die zonder de geblesseerde aanvallers Neymar en Angel Di Maria naar Camp Nou komt. De aftrap is om 21.00 uur. De return staat voor 10 maart in Parijs op het programma.

Paris Saint-Germain haalde afgelopen seizoen de finale van de Champions League, waarin Bayern München te sterk was.

Waterpolo: Turkse ploeg vanwege coronagevallen uit OKT in Rotterdam

13.50 uur: De internationale zwemfederatie FINA heeft vlak voor de start van het olympisch kwalificatietoernooi voor waterpoloërs in Rotterdam de Turkse ploeg uit het toernooi gezet. Dat betekent dat elf in plaats van twaalf landen meedoen aan het OKT in het Zwemcentrum Rotterdam. Naar verluidt kampt Turkije met een aantal coronagevallen binnen de selectie.

Bij drie of meer positieve tests wordt een deelnemend land uit het OKT gezet. Turkije zou het zondag in groep A opnemen tegen Montenegro. Alle wedstrijden van de Turken komen te vervallen. De Nederlandse waterpoloërs zitten in groep B en starten het OKT tegen Duitsland. De top 4 van iedere poule gaat door naar de kwartfinales. In Rotterdam worden de laatste drie tickets voor de Olympische Spelen van Tokio verdeeld.

Alle deelnemers zijn in de aanloop naar het toernooi een aantal keer getest op het coronavirus.

Wielrennen: George Bennett van Jumbo-Visma pakt eerste nationale titel

13.45 uur: George Bennett van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma heeft zich in Cambridge tot Nieuw-Zeelands kampioen op de weg gekroond. Het is voor de 30-jarige Bennett, die eerder deze week al tweede werd in de tijdrit, zijn eerste nationale titel.

„Ik probeer deze titel al tien jaar te bemachtigen”, aldus Bennett. „Ik heb deze trui altijd al willen winnen en om hem nu het hele jaar te kunnen dragen in de WorldTour is zo bijzonder. Ik ben trots dat ik met deze trui Nieuw-Zeeland kan vertegenwoordigen in Europa. Dat is heel speciaal. Een week geleden schreef ik mezelf nog af, maar de goede tijdrit van vrijdag gaf me echt een opkikker.”

Bennett, die sinds 2015 voor de Nederlandse ploeg rijdt, plaatste in de wegwedstrijd op 8 kilometer van de finish een geslaagde aanval en kwam met een voorsprong van 2 minuten over de finish.

Bobsleeën: Eerste wereldtitel in monobob voor Amerikaanse Humphries

13.40 uur: De Amerikaanse bobsleester Kaillie Humphries gaat de boeken in als de eerste wereldkampioene in de monobob. Dit onderdeel stond bij de WK in Altenberg voor het eerst op het programma. Humphries, viervoudig wereldkampioene bij de vrouwen in de tweemansbob, was zondag de snelste in de derde en vierde run en pakte daardoor het goud.

Humphries is afkomstig uit Canada en veroverde voor haar vaderland onder meer twee olympische titels, maar sinds 2019 komt ze onder Amerikaanse vlag uit. De 35-jarige atlete werd ruim een week geleden de meest succesvolle bobsleester ooit door samen met voormalig topsprintster Lolo Jones in Altenberg haar vierde wereldtitel in de tweemansbob te veroveren.

In de monobob was Humphries na vier runs een halve seconde sneller dan de Duitse Stephanie Schneider, die op haar thuisbaan genoegen moest nemen met zilver. Het brons ging op 0,80 seconde naar een andere Duitse, Laura Nolte. Vier Duitse vrouwen eindigden in de top 6.

Het onderdeel monobob voor vrouwen staat volgend jaar bij de Winterspelen van Peking voor het eerst op het olympische programma.

Skiën: Wereldtitel op afdaling voor Kriechmayr

13.40 uur: De Oostenrijker Vincent Kriechmayr heeft met het kleinste verschil ooit de wereldtitel veroverd op de afdaling. De 29-jarige Kriechmayr, die eerder in de week bij de WK in Cortina d’Ampezzo al het goud pakte op de super-G, bleef de Duitser Andreas Sander één honderdste van een seconde voor. Het brons ging op 0,18 seconde naar de Zwitser Beat Feuz, de wereldkampioen van 2017 op de afdaling.

Kriechmayr is de derde skiër die op één WK zowel de super-G als de afdaling wint. Zijn landgenoot Hermann Maier (1999) en de Amerikaan Bode Miller (2005) lukten het ook om beide snelheidsnummers op hun naam te schrijven.

Kriechmayer zette op de Italiaanse piste een tijd van 1.37,79 neer. De 31-jarige Sander, die nog nooit een grote wedstrijd won, greep op 0,01 seconde naast de wereldtitel. De Duitser bezorgde zijn land wel al de derde medaille op dit WK.

Atletiek: Douma verbetert Nederlands record op 5 kilometer

12.20 uur: Richard Douma heeft het Nederlands record op de 5 kilometer op de weg verbroken. Tijdens de Monaco Run zette hij het nieuwe record op 13 minuten en 24 seconden. Het oude record stond op 13.31 en was sinds juli 2020 in handen van Mike Foppen.

„Ik had geluk dat ik in het begin met een mooie groep kon lopen, het was echt zwaar met de wind, dan wil je niet alleen lopen vanaf het begin. Ik ben heel erg blij dat ik in deze omstandigheden een dik Nederlands record heb kunnen lopen”, sprak de 27-jarige Douma.

In Monaco werd bij de vrouwen het wereldrecord verbroken. De Keniaanse Beatrice Chepkoech finishte in 14.43. Ze was 5 seconden sneller dan de oude toptijd van landgenote Caroline Kipkirui.

Volleybal: Oranje naar Doetinchem voor European Golden League

11.56 uur: De Nederlandse mannen hebben Doetinchem als speelstad gekozen voor de wedstrijden in de European Golden League. De SaZa Topsporthal is eind mei de locatie voor de duels met Slowakije, Roemenië en Oekraïne. Een week later vindt het tweede toernooi plaats in Oekraïne.

Aan de European Golden League doen twaalf landen mee. Het toernooi geldt als kwalificatie voor de Challenger Cup, waar de winnaar zich plaatst voor de Nations League. De teams die als eerste en tweede eindigen in de Final Four van de Golden League plaatsen zich voor de Challenger Cup.

Op vrijdag 28 mei is Oekraïne de eerste tegenstander van Oranje.

Basketbal: Durant draagt bij aan zege Nets op oude club

11.16 uur: Kevin Durant heeft Brooklyn Nets langs zijn oude club Golden State Warriors geleid. Bij zijn terugkeer in San Francisco nam Durant twintig punten voor zijn rekening en de Nets wonnen met 134-117.

Durant pakte met de Warriors in 2017 en 2018 de NBA-titel. In 2019 verkaste hij naar de Nets. „Het was goed om iedereen weer te zien. Ik heb hier een mooie tijd gehad en vond het geweldig om voor dit team te spelen”, zei Durant, die een week langs de kant stond wegens de coronaprotocollen.

De Warriors bedankten Durant met een videoboodschap voor de bewezen diensten. Ze zeiden dat ze meer festiviteiten zouden organiseren als er weer fans welkom zijn in de stadions. Kyrie Irving was met 23 de topschutter aan de zijde van de Nets. James Harden was goed voor negentien punten. Steven Curry was de topscorer van de avond, maar zijn 27 punten waren niet voldoende voor de Warriors.