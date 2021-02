Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Durant draagt bij aan zege Nets op oude club

11.16 uur: Kevin Durant heeft Brooklyn Nets langs zijn oude club Golden State Warriors geleid. Bij zijn terugkeer in San Francisco nam Durant twintig punten voor zijn rekening en de Nets wonnen met 134-117.

Durant pakte met de Warriors in 2017 en 2018 de NBA-titel. In 2019 verkaste hij naar de Nets. „Het was goed om iedereen weer te zien. Ik heb hier een mooie tijd gehad en vond het geweldig om voor dit team te spelen”, zei Durant, die een week langs de kant stond wegens de coronaprotocollen.

De Warriors bedankten Durant met een videoboodschap voor de bewezen diensten. Ze zeiden dat ze meer festiviteiten zouden organiseren als er weer fans welkom zijn in de stadions. Kyrie Irving was met 23 de topschutter aan de zijde van de Nets. James Harden was goed voor negentien punten. Steven Curry was de topscorer van de avond, maar zijn 27 punten waren niet voldoende voor de Warriors.