Svitolina content met goede band met coach Sluiter: ’Er klikte gewoon iets’

„We praten veel over verschillende spelstijlen, over de manier waarop ik moet spelen”, zei Svitolina op de persconferentie toen haar werd gevraagd naar de bijdrage van Sluiter. „Ten eerste is hij een geweldige kerel, hij is een geweldig persoon. Ik denk dat we het erg leuk vinden om samen te werken op de baan, maar ook daarbuiten. Ja, er klikte gewoon iets en tot nu toe werkt het goed. Ik ben blij dat we deze band hebben gecreëerd.”

Voorafgaand aan de comeback van Svitolina (28), die is bevallen van een dochter, trainden de twee een aantal weken in alle rust in Genève. Vervolgens begon de voormalig nummer 3 van de wereld op een lager niveau en werkte ze zich stap voor stap op.

Kiki Bertens

„Als je normaal gesproken met iemand begint te werken, gebeurt dat vaak tijdens het off-season en heb je een paar weken om samen te werken voordat je naar de Australian Open gaat”, aldus Svitolina, die Sluiter kent uit de periode dat de oud-prof coach was van Kiki Bertens. „Wij hadden meer tijd omdat ik langzaam terug ben teruggekomen. Ik had drie tot vier maanden om aan een paar dingen te werken, dingen waarvan we vonden dat ik ze aan mijn spel moest toevoegen.”

