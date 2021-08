KNVB dolblij met nieuwe bondscoach: ’Dan kom je uit op Louis van Gaal’

,,Ondanks alle getoonde inzet is de EK-doelstelling, het bereiken van de kwartfinale, niet gehaald. We hadden op een beter toernooi gerekend. Dat is niet gelukt en doet pijn. Onze keuze (voor Frank de Boer, red.) heeft niet goed uitgepakt. Dat reken ik ook mezelf aan, maar we moeten door”, aldus Hoogma, die vervolgens naar de naast hem zittende Van Gaal wees.

Snel rug rechten

Oranje na de uitschakeling tegen Tsjechië in de achtste finale snel de rug rechten. Begin september gaat de WK-kwalificatiereeks met drie duels in korte tijd weer in volle vaart verder en het Nederlands elftal kan zich na de nederlaag tegen Turkije geen misstappen meer veroorloven.

,,We hebben een extreme korte voorbereidingsperiode. Met dat gegeven in het achterhoofd gingen we na het EK op zoek naar een trainer met uitzonderlijke en bewezen kwaliteiten, Iemand voor wie het bondscoachschap geen geheimen kent. In onze ogen kom je dan uit op Louis. We zijn heel blij dat hij in het gat is gesprongen. De aanleiding is natuurlijk niet positief, daar zijn we niet blij mee, maar de aanwezigheid van Louis geeft ons vertrouwen voor de aankomende periode.”