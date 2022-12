Statistieken: Kroatië voor derde keer op WK-podium

Vier jaar geleden was er op het WK 2018 nog zilver weggelegd voor Luka Modric & Co, die toen de finale verloren van Frankrijk. Ditmaal werd het brons, evenals in 1998, toen de eerste gouden generatie van de Kroaten in de troostfinale te sterk was voor Oranje. Een fraaie collectie eremetaal voor een land met nog geen 4 miljoen inwoners. Slechts drie van de 32 deelnemers aan het WK in Qatar zijn kleiner qua inwonertal (Qatar, Wales en Uruguay).

Bekijk ook: Dankzij wereldgoals pakt Kroatië ten koste van Marokko brons