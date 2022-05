Premium Het beste van De Telegraaf

Hoe zit het allemaal precies in de kwestie die het toptennis tot op het bot verdeelt? Grote verdeeldheid in toptennis na verdere devaluatie Wimbledon

Door Willem Held Kopieer naar clipboard

Sergi Stakhovsky is naar eigen zeggen teleurgesteld. Ⓒ ANP/HH

PARIJS - „Als ik zeg dat ik teleurgesteld ben, is dat een understatement.” Dat laat voormalig tennisprof Sergi Stakhovsky uit Oekraïne weten over de beslissing van de organisaties ATP en WTA om tijdens Wimbledon geen ranglijstpunten te verdelen. Stakhovsky is boos: „Het lijkt erop dat mijn voormalige collega’s aan de kant staan van de agressors uit Rusland en hun handlangers”. Hoe zit het allemaal precies in de kwestie die het toptennis tot op het bot verdeelt?