Max Verstappen tevreden: ’Ik hoop dat ik Valtteri onder druk kan zetten’

Verstappen was tevreden met zijn derde plaats. ,,We hebben ten opzichte van gisteren een flinke stap gezet”, aldus de Red Bull-coureur, die in de eerste vrije trainingen met de nodige problemen kampte. ,,We hebben ons aardig hersteld. Derde was het maximale vandaag ”, concludeerde de 24-jarige Limburger.

Zoveel mogelijk punten

Verstappen weet dat hij goede zaken kan doen in de strijd om de titel, aangezien Hamilton als elfde start. ,,Ik hoop dat ik Valtteri in de race onder druk kan zetten. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk punten te pakken.”

Hamilton hoopt op een geslaagde inhaalrace, maar weet dat het hem niet zal komen aanwaaien op Istanbul Park. ,,Het wordt een uitdaging, maar ik ga alles geven”, aldus de Brit die in het kampioenschap twee punten voorsprong heeft op Verstappen.

Hamilton vreest het sterke middenveld, zo verklapte hij. ,,Inhalen wordt lastig, dat zag je twee weken terug ook bij Max toen hij zesde kwam te liggen ofzo. Bovendien start de hele top tien morgen op dezelfde band. Op het lange rechte stuk kan ik misschien het een en ander proberen.”

Lewis Hamilton Ⓒ AP

Op hulp van Bottas, die volgend jaar naar Alfa Romeo vertrekt, lijkt Hamilton in eerste instantie niet echt te hoeven rekenen. ,,Ik start vooraan, dus het lijkt me logisch dat ik me op mezelf focus”, aldus de Fin, die tot dusver negen races won in zijn loopbaan.

