Teun Koopmeiners stil na Oranje-selectie: ’Ik dacht: wow’

Natuurlijk is het altijd een jongensdroom geweest om in het Nederlands elftal te spelen, zegt Koopmeiners, die vanaf Oranje onder 17 alle nationale jeugdteams doorliep. „Maar als je dan definitief bij de selectie zit en er in zo’n week bij mag zijn…wow.”

Vorige maand mocht de aanvoerder van Jong Oranje al een keer meetrainen met het grote Oranje. „Dat beviel goed. Ik heb toen met iedereen kennisgemaakt en met een paar jongens gesproken. Ik werd met open armen ontvangen, vond ik mooi.”

De kans is groot dat naast Koopmeiners ook diens twee jaar jongere ploeggenoot Owen Wijndal zijn debuut zal maken, vermoedt ook Arne Slot: „Omdat er drie wedstrijden in korte tijd worden gespeeld”, aldus de AZ-coach. „Je ziet overal in Europa dat de toppers er tussen minuut 60 en 80 vanaf worden gehaald. Iedereen is voorzichtig, bij PSV gingen er (tegen Rosenborg, red.) nog twee spelers geblesseerd af. Iedereen beseft dat het een rare periode is als het om blessures gaat.”

Slot zou het voor zijn spelers zelf mooi vinden als zij drie interlands zouden mogen spelen. „Maar het heeft niet mijn voorkeur als spelers drie duels in zeer korte tijd zouden spelen. Naast Teun, Owen en Marco Bizot hebben we ook nog jongens bij Jong Oranje en andere nationale teams rondlopen. Neem ’Panta’ (Griekenland-internatonal Pantelis Hatzidiakos, red.): laatst vroeg hij na 70 minuten nog: trainer, mag ik eruit? Hij is net terug van een blessure. Uiteraard heb ik met John van ’t Schip, de coach van de Grieken, hier overleg over.”