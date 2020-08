Bewogen eerste Tour-rit prooi voor Noor Kristoff, Cees Bol derde

„Ik ben blij met deze derde plek en met het gevoel. Dit geeft vertrouwen dat er meer mogelijk is”, zei de Noord-Hollander, die bij Sunweb voor deze Tour als kopman werd aangewezen.

De ploeg heeft vertrouwen in de 25-jarige renner uit Alkmaar, die vorig jaar debuteerde in de Tour. Toen was het kennismaken, nu zijn er verwachtingen. „Ik ging vroeg aan, opende de sprint eigenlijk zelf. Dat was ook het doel vooraf. We willen uitgaan van eigen kracht. Helaas begon ik net iets te vroeg stil te vallen. Ik was er dichtbij. Ik ben tevreden. Natuurlijk zijn er dingen waar je straks van denkt: dat had ik anders kunnen doen. Maar dit is mijn eerste podiumplaats op dit niveau, in de Tour.”

Een van de favorieten voor de dagzege, Sam Bennett, ging al vroeg in koers bij een crash in het peloton onderuit. De Ierse spurter kon zijn weg vervolgen, maar ideaal was het voor hem niet in aanloop naar een eventuele massasprint.

Sam Bennett Ⓒ ANP/HH

Ook Pavel Sivakov, een van de helpers van Egan Bernal en Richard Carapaz, ging op zijn plaat. Hij kwam een stuk harder tegen het asfalt aan en moest op achterstand zijn weg vervolgen. 70 kilometer voor de eindstreep gebeurde het de Ineos-renner nog een keer en al hoofdschuddend vervolgde hij de koers.

Pavel Sivakov kijkt beteuterd naar zijnfiets. Ⓒ ANP/HH

Schrik om Dumoulin

Julian Alaphilippe kampte 90 kilometer voor de meet met materiaalpech in de stromende regen, waardoor hij bijna 4 minuten moest goedmaken op het peloton. Want het duurde lange tijd voordat er hulp kwam voor de Franse hoop in bange dagen.

Ineens schrik voor Nederlandse wielrenfans op 82 kilometer van de finish: Tom Dumoulin in de problemen. De kopman van Jumbo-Visma keerde gelukkig snel weer terug in het peloton. Ook Alaphilippe keerde na veel pijn en moeite terug in het peloton. Dat gold niet voor Caleb Ewan, de topsprinter die na een val op ruim 6 minuten achter het peloton bungelde in de stromende regen.

Valpartijen

Tony Martin (Team Jumbo-Visma) toonde zich een echte ’patron’ door voorop te gaan rijden en met zijn armen een gebaar te maken van: ’rustig aan allemaal, het is te gevaarlijk nu’.

Astana dacht daar anders over en besloot door te gaan koersen. Dat werd keihard geloochenstraft: Miguel Angel Lopez slipte en knalde tegen een verkeersbord aan. Wel wist hij weer op te staan en zijn weg te vervolgen.

Bennett hard onderuit

Ewan sloot - na dus ruim 6 minuten achter het peloton te hebben gereden - weer aan bij het peloton. De vraag was dan ook sterk of hij mee zou kunnen spurten na die inspanning.

In een relatief makkelijke afdaling ging George Bennett ineens onderuit. De knecht van Roglic en Dumoulin bleef met veel pijn eerst zitten, maar kon zijn weg wel vervolgen, al was het ogenschijnlijk met veel schade aan de schouder. Hij keerde uiteindelijk wel terug in het peloton, mede omdat de Jumbo’s wat op de rem trapten.

Benoît Cosnefroy probeerde het ondertussen nog in zijn eentje, maar werd bijgehaald. Het draaide zoals vooraf verwacht uit op een massasprint. Wel viel een groot deel van het peloton pakweg 3 kilometer voor de meet. Grootste slachtoffer: de Franse klassementsrenner Thibaut Pinot. De renners vielen binnen de 3 kilometer, dus tijd werd er niet verloren.

In de spurt wist krachtmens Kristoff vervolgens dus de Deen Pedersen te verslaan. Ook Bol kwam ook net tekort voor de dagzege.

