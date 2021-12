WK Darts: Dirk van Duijvenbode na thriller naar derde ronde

Van Duijvenbode kreeg vanwege zijn zeventiende plaats op de wereldranglijst nog een vrijstelling voor de eerste ronde en hoefde tegen Koltsov dus pas voor de eerste keer in actie te komen. De Rus was eerder verantwoordelijk voor de uitschakeling van Jermaine Wattimena.

In de eerste set vlogen de breaks de spelers om de oren, maar het was uiteindelijk Auberginius die als eerst zijn eigen leg wist te behouden en daarmee ook gelijk de eerste set naar zich toetrok. Koltsov liet zich niet van de wijs brengen en repareerde de schade razendsnel door de tweede set met 3-0 naar zich toe te trekken.

In de derde set keek Van Duijvenbode weer snel tegen een 2-0 achterstand aan. Hij pakte nog een leg terug, maar het kwaad was al geschiet. The Viking trok ook de derde set naar zich toe en vanaf dat moment werden de problemen echt groot voor de Nederlander. Auberginius toonde zich echter veerkrachtig en wist een beslissende set af te dwingen. Hierin wist de Nederlander uiteindelijk aan het langste eind te trekken.

Vorig jaar maakte Van Duijvenbode nog diepe indruk op het WK door vanuit het niets de kwartfinales te halen. Hierin moest hij uiteindelijk zijn meerdere erkennen in tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson (1-5). Voorafgaand aan het toernooi liet de Nederlander nog weten er helemaal klaar voor te zijn om zijn goede prestatie van vorig jaar te herhalen.

Nathan Aspinall overleeft ook thriller

Eerder op de avond werd het publiek in Alexandra Palace ook al getrakteerd op een gigantische thriller. Nathan Aspinall, de nummer tien van de plaatsingslijst, overleefde tegen Joe Murman een matchdart en stapte uiteindelijk als winnaar van het podium: 3-2.

The Asp balanceerde op het randje van de afgrond en stond zelfs 2-0 in sets en 2-0 in games achter. Met de steun van het publiek lukte het hem toch nog om zich terug te vechten en in tegenstelling tot zijn tegenstander maakte hij wel op zijn eerste matchdart een einde aan de partij.