Mercedes niet in beroep, Max Verstappen definitief wereldkampioen

Mercedes was na de laatste race van het seizoen woest over de procedure rond de safety car, waarvan Verstappen optimaal profiteerde. Hij haalde Lewis Hamilton in de laatste ronde in. De gebruikelijke gang van zaken is dat de safety car een ronde later naar binnen zou komen. In dat geval was Hamilton kampioen geweest. Wedstrijdleider Michael Masi heeft echter de bevoegdheid om in bijzondere gevallen af te wijken van de reglementen.

Een dubbel protest werd zondagavond door de stewards afgewezen, maar Mercedes liet vervolgens weten de intentie te hebben om daartegen in beroep te gaan. Het team had 96 uur om dat door te zetten, maar bevestigt donderdag dat het de zaak laat vallen. Verstappen is daardoor definitief wereldkampioen. Hij krijgt zijn bokaal donderdagavond in Parijs.

De FIA kondigde al aan dat er een uitgebreid onderzoek komt naar de slotfase in Abu Dhabi, omdat de controverse het imago van het kampioenschap aantast.

Mercedes-baas Toto Wolff was witheet na de Grand Prix van Abu Dhabi. Ⓒ REUTERS

Statement

„We verlieten Abu Dhabi vol ongeloof over wat er was gebeurd”, begint het statement van Mercedes. „Verliezen hoort bij de sport, maar het wordt een heel ander verhaal wanneer je het vertrouwen in de racerij verliest. Samen met Lewis hebben we goed nagedacht over onze reactie, omdat we net als velen anderen vinden we dat er zondag dingen niet goed zijn gegaan. We zijn blij dat de FIA nu een uitgebreid onderzoek heeft ingesteld. We zullen daar actief aan meewerken en trekken ons protest hierbij in.”

Max Verstappen

Zowel Verstappen als Red Bull-teambaas Christian Horner lieten woensdag weten dat ze zich niet al te druk maakten om een eventueel protest van Mercedes. ,,Het maakt niet uit wat ze proberen, ik voel me wereldkampioen. We hebben op de baan gewonnen. Dat kunnen ze ons nooit meer afpakken”, aldus Verstappen.

Mercedes richt zich in het persbericht ook nog tot de Nederlander en zijn team. „We hebben veel respect voor jullie prestaties. Jullie hebben er dit seizoen een epische strijd van gemaakt. We kijken ernaar uit volgend jaar opnieuw de strijd met elkaar aan te binden.”

Max Verstappen en Lewis Hamilton na de race in Abu Dhabi waar de Nederlander geschiedenis schreef door wereldkampioen in de Formule 1 te worden. Ⓒ Getty Images

Lewis Hamilton

Ook Hamilton wordt geprezen door zijn team. „Lewis, je bent de grootste racer in de geschiedenis van de Formule 1. Je hebt afgelopen seizoen in elke ronde alles gegeven wat je in je had. Je bent een onfeilbare sportman, zowel op als naast de baan en een rolmodel voor miljoenen mensen op deze wereld.”

