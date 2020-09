’Neymar test positief op corona’

PSG meldde maandag al dat twee spelers terug waren gekomen van vakantie met symptomen. Volgens Franse media zou het gaan om de Argentijnen Angel Di Maria en Leandro Paredes, die hun vakantie gezamenlijk op Ibiza hadden gevierd.

De Franse voetbalkampioen maakte woensdag bekend dat de drie geheel volgens de protocollen voorlopig in afzondering gaan. Alle overige selectieleden en staf van de club worden binnen enkele dagen uit voorzorg nog een keer getest.

PSG verloor onlangs nog de finale van de Champions League van Bayern München. Het seizoen in Frankrijk is inmiddels weer begonnen, maar de titelverdediger komt pas volgende week voor het eerst in actie.

De richtlijnen in Frankrijk schrijven voor dat bij vier positieve gevallen binnen de selectie er niet meer mag worden getraind en wedstrijden moeten worden uitgesteld.