Video: Björn van der Doelen deelt corona-peptalk

De markante oud-PSV’er begint zijn boodschap via Omroep Brabant met een steunbetuiging aan de slachtoffers, hun familieleden en mensen die financieel worden getroffen door de crisis. „Zet ’m op. Onze gedachten zijn bij jullie. Iedere ochtend branden we een kaarsje en leven we op recht met jullie mee.”

Vervolgens richt Van der Doelen zich op ’mensen waar niets of niet zo gek veel mee aan de hand is’. Hij vindt het onbegrijpelijk dat sommigen van hen ’lopen te mauwen’ en doen alsof ’de Derde Wereldoorlog is uitgebroken’.

„Zo erg is het voor ons nou ook allemaal weer niet, hè”, aldus de middenvelder van weleer, die naast PSV ook Standard Luik, FC Twente en NEC als werkgever had. „Voor veel mensen verandert er niks, want die zitten toch al de hele dag binnen naar hun telefoon te koekeloeren.”

Meevallers

Van der Doelen, geboren in Goirle en tegenwoordig actief als muzikant, begint vervolgens aan een levendig relaas over een flink aantal meevallers die de crisis met zich meebrengt.

„Ik heb nog nooit zoveel mensen zien fietsen, wandelen en hardlopen! Dat kan alleen maar betekenen dat we hier met z’n allen top- en topfit uitkomen.”

Verder stelt hij dat mensen blij moeten zijn dat ze door het thuiswerken iets langer kunnen uitslapen en meer tijd over hebben om lang uitgestelde klusjes in en rond het huis op te pakken.

Mark van Bommel

„En... er wordt niet meer gevoetbald! Is dat even lekker. Zijn we voorlopig verlost van mopperende supporters, dat flauwe gezever over slechte aankopen, linies die te ver uit elkaar lopen, een buitenspelval die niet goed dichtklapt, het kapsel van Cristiano Ronaldo, de nieuwe schoenen van Lionel Messi en en het eeuwige gejank van trainers als Erik ten Hag en Mark van Bommel. Als schijnt die laatste een tijdje terug te zijn ontslagen, maar gelukkig heeft hij dat volkomen terechte slechte nieuws als een man genomen.”

Carnaval

Natuurlijk kan Van der Doelen niet om carnaval heen. „Het aller, aller, aller beste nieuws is dat deze crisis precies na de carnaval is begonnen. Dat betekent dat we de maximaal mogelijk tijd hebben om van die corona af te komen, voordat de volgende carnaval weer voor de deur. Als je daar niet van opbeurt...!”