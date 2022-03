Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlanders die in Rusland werkten geshockeerd door oorlog: ’Russen worden gebrainwasht’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Cor Pot en Dick Advocaat werkten lange tijd samen in het Russische Sint-Petersburg. Ⓒ ANP/HH/Getty Images

AMSTERDAM - Gedurende de Koude Oorlog was Rusland ver weg, maar sinds de val van het IJzeren Gordijn werden de contacten over en weer in met name ook het voetbal steeds intensiever. De afgelopen decennia waren vele Nederlandse trainers, technisch directeuren en spelers actief in Rusland en Oekraïne en speelden ook meerdere Russische profs in de Eredivisie. Hoe wordt er aan beide zijden aangekeken tegen de inval door de Russen in Oekraïne en is dit het begin van een langdurige periode van afstand nu allerlei banden resoluut worden verbroken?