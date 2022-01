Bijzondere ontboezeming Andrey Rublev: ’Ik was besmet toen ik naar Australië vloog’

De 24-jarige Rublev staat deze week in de derde ronde tegenover Marin Cilic, nadat hij in zijn eerste twee wedstrijden op de Australian Open weinig moeite kende met de Italiaan Gianluca Mager (6-3, 6-2, 6-2) en de Litouwer Ricardas Berankis (6-4, 6-2, 6-0).

Het scheelde echter niet veel of Rublev had helemaal niet kunnen deelnemen aan het granslamtoernooi waarin hij vorig jaar de kwartfinales haalde. De Rus liep namelijk vlak voor zijn reis naar Australië, op 26 december, een coronabesmetting op. De ontboezeming is bijzonder te noemen, zeker met de rel rond Novak Djokovic in het achterhoofd.

„Toen ik het vliegtuig pakte, was ik nog steeds positief”, aldus Rublev, die ook bij aankomst Down Under een positieve test aflegde. Desondanks mocht hij het land in. „Mijn coronawaarden waren heel laag en blijkbaar niet gevaarlijk. Daarom lieten de autoriteiten mij binnen. Daarna heb ik wel gewoon ruim tien dagen in quarantaine gezeten.”

Sindsdien werd Rublev niet meer getest op corona. „Omdat ik het virus net heb gehad”, aldus de Russische toptennisser, die wel volledig gevaccineerd zegt te zijn.