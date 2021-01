Royston Drenthe staat voor nieuw avontuur in Spanje

Drenthe is door Spaanse media al gesignaleerd in Murcia. Alleen een medische keuring zou een contract nog in de weg kunnen staan.

De Rotterdammer nam vorig jaar bij Sparta afscheid als profvoetballer en wilde zich op een carrière als rapper gaan richten. Drenthe bleef wel voetballen bij Kozakken Boys, dat uitkomt in de Tweede Divisie die vanwege corona stilligt.

Drenthe speelde eerder voor Feyenoord, Real Madrid, Everton en het Russische Alania Vladikavkaz.