‘PSV vangt bot voor Stijn Spierings’

RC Lens bleek in hetzelfde vijvertje te vissen en volgens Franse media heeft de nummer twee van het afgelopen seizoen in Frankrijk nu beet. De transfervrije middenvelder van Toulouse ondergaat volgens meerdere Franse bronnen vandaag de medische keuring bij de Noord-Franse club, waar ook voormalig Vitesse-speler Lois Openda onder contract staat.

Met zijn keuze voor RC Lens heeft de 27-jarige Spierings zekerheid over Champions League-voetbal komend seizoen. Door de tweede plek heeft RC Lens zich geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Champions League, terwijl PSV twee voorrondes moet doorlopen. De afgelopen twee seizoenen ging het voor de Eindhovenaren mis in de kwalificatiefase, tegen respectievelijk Benfica en Rangers FC.

Voor Spierings wordt het zijn debuut in de Champions League. De geboren Alkmaarder speelde zelfs nog nooit Europees voetbal en was in Nederland voornamelijk actief in de Keuken Kampioen Divisie. Spierings heeft een goed seizoen achter de rug met FC Toulouse, waarmee hij de Franse beker won, maar in de competitie maar net boven de rode streep bleef. De oud-speler van AZ, Sparta, RKC Waalwijk en Levski Sofia maakte vooral indruk als balveroveraar en werd in die hoedanigheid door PSV als een welkome aanvulling van de selectie gezien.

Sangaré

Ibrahim Sangaré wil deze window de stap omhoog maken en geniet interesse van Paris Saint-Germain en meerdere Engelse clubs, terwijl Erick Gutierrez zijn zinnen heeft gezet op een transfer. De Mexicaan schermt met belangstelling van clubs uit Spanje, Duitsland en Italië. PSV dreigt sowieso een flinke veer te gaan laten op het middenveld, want aan uitblinker Xavi Simons wordt aan alle kanten getrokken (onder andere Arsenal heeft interesse), terwijl Joey Veerman in beeld is bij het Italiaanse Lazio.

Door de keuze van Spierings voor RC Lens dunt het Nederlandse smaldeel bij de Zuid-Franse club verder uit. Eerder nam Ajax middenvelder Branco van den Boomen over, terwijl Zakaria Aboukhlal na enkele incidenten eind vorig seizoen aanstuurt op een vertrek. Wel nam FC Toulouse onlangs voor circa 2,5 miljoen euro Ibrahim Cissoko over van NEC, zodat spits Thijs Dallinga ondanks het vertrek van meerdere landgenoten wel Nederlands kan blijven praten op het trainingsveld.