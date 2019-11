Ex-kankerpatiënt staat voor debuut bij Manchester United

Een jaar geleden onderging hij een chemokuur tegen teelbalkanker. Daar is de centrale verdediger helemaal van hersteld, waardoor hij in Kazachstan alsnog zijn debuut kan maken voor de Engelse hoofdmacht. ManUnited is in de poule L, waarin ook AZ speelt, al zeker van overwinteren.

„Het verhaal van Max is fantastisch”, liet coach Ole Gunnar Solskjaer weten. „Sinds mijn aantreden bij Manchester United heb ik zijn lange weg naar volledige genezing en fitheid meegemaakt. De manier waarop hij zichzelf erdoorheen heeft geslagen, zal zijn hele leven verder markeren. Hij heeft iets moeten doorstaan wat niemand zou moeten ondergaan, maar hij heeft het gehaald. Voor anderen is Max nu een bron van inspiratie.”

Naast Taylor heeft Solskjaer ook andere jonge talenten in zijn wedstrijdselectie opgenomen. „Er zullen zeker een paar debutanten in actie komen”, kondigde de Noorse coach aan.