Interne strijd bij FC Barcelona: directeuren kiezen kant Ronald Koeman

Laporta heeft voor onrust gezorgd door Koeman in het eerste gesprek deze week niet direct zekerheid te geven over zijn baan voor het volgende seizoen. Voormalig Barcelona-verdediger Ramon Alexanko (die als directeur is teruggekeerd bij de club), Mateu Alemany, (directeur voetbalzaken) en Ramon Planes (sport-directeur) hebben Laporta geadviseerd Koeman aan te houden als trainer.

El Confidencial schrijft vandaag in een hoofdartikel dat het drietal een totaal andere visie heeft dan Laporta en dat Koeman de club onder extreem moeilijke omstandigheden een prijs heeft bezorgd en het elftal tot het laatst heeft laten meestrijden om de landstitel. ,,Ze hebben waardering voor het goede management van de Nederlander in een uiterst gecompliceerd seizoen. Tegelijkertijd heeft hij weer jeugd, met Pedri, Ansu Fati, Oscar Mingueza en Ilaix Moriba als jonge talenten, in het elftal gebracht.’’

FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta twijfelt of hij verder wil met Ronald Koeman, die bij andere bestuursleden juist veel vertrouwen geniet. Ⓒ HH/ANP

Financiële situatie

Ze hebben volgens de krant ook oog voor de moeilijke financiële situatie van de club en die financiële problemen zijn voorlopig nog niet voorbij. ,,Koeman is bovendien pas op de helft van zijn contract, dat doorloopt tot en met volgend seizoen. Hem nu ontslaan zou – met zijn assistenten erbij - een schadepost van zeker tien miljoen euro opleveren. Dat komt dan weer bovenop de schuld die er al is.’’

Ronald Koeman stapte bij FC Barcelona in op het moment dat Lionel Messi een vertrek probeerde te forceren. Mede dankzij de Nederlander bleef de sterspeler in Camp Nou en liet hij op het veld weer zijn klasse zien. Ⓒ HH/ANP

Eenmansactie

Het maakt eens te meer duidelijk dat in het geval van Laporta sprake is van een eenmansactie. Hij wil ten koste van alles zijn eigen stempel op dit Barcelona drukken, zelfs al heeft hij volgens de door hem zelf op technisch vlak aangestelde directeuren de beste man al in huis. Koeman is een ‘aankoop’ van zijn voorganger Bartomeu en als de Nederlander succesvol is, zal hij daar als president nooit de credits voor krijgen.

Julian Nagelsmann

Laporta, die op dit moment vooral tijd lijkt te willen winnen, heeft in het geheim tal van opties bekeken. Hij was een fan van Julian Nagelsmann, de jonge Duitse coach die Leipzig naar de halve finale van de Champions League leidde. Maar Nagelsmann werd ingepikt door Bayern München, dat in tegenstelling tot Barcelona wél 25 miljoen euro in kas had om het contract van de Duitser af te kopen. Daarna keek Laporta naar Hansi Flick, maar die had helemaal geen trek in Barça en tekende voor de Duitse bond die in hem de ideale bondscoach zag.

Bekijk ook: Joan Laporta krijgt draai om de oren om behandeling Ronald Koeman

Xavi

Ah, maar Xavi dan? De oud-speler is begonnen als coach en kon vast en zeker worden weggelokt, dacht Laporta. Maar nee, die tekende voor twee jaar bij in de woestijn (Al-Sadd in Qatar). Vroeg of laat zal Xavi wel in Barcelona terecht komen, schrijft El Confidencial. Maar in de tussentijd zou het dom zijn om Koeman buiten te zetten, vinden de drie directeuren. Het maakt van de Catalaanse topclub op dit moment één groot circus.

Woensdag sprak Koemans zaakwaarnemer Rob Jansen opnieuw met de club. Het zal niet het laatste gesprek zijn geweest…