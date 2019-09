Wout Poels Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - De duidelijkheid van zijn overstap naar Bahrain-Merida geeft Wout Poels rust. Geen vragen meer over of hij niet voor zijn eigen kans wil gaan in een grote ronde, want die gaat er komen. „Met Mikel Landa hebben we natuurlijk een sterke klassementsman, maar ik ga ook zeker die vrijheid krijgen.”