FC Twente strikt Sem Steijn voor nieuwe seizoen

Steijn is bezig aan een sterk seizoen met ADO in de Keuken Kampioen Divisie en heeft al twaalf goals achter zijn naam.

In de winterstop waren er al volop aanbiedingen, maar de Hagenaar wilde per se het seizoen afmaken in de hoop met ADO promotie af te kunnen dwingen.

Sem Steijn doorliep de jeugdopleiding van ADO maar ging met zijn vader Maurice Steijn mee, toen die trainer werd bij VVV-Venlo en later kortstondig Al Wahda in de Verenigde Arabische Emiraten.