Israel - Premier Tech met Froome in Tour de France

16.43 uur: Chris Froome, viervoudig winnaar van de Ronde van Frankrijk, is opgenomen in de Tourselectie van zijn ploeg Israel - Premier Tech. Het wordt de tiende deelname van de Britse wielrenner aan de Tour de France.

De 37-jarige Froome won de Tour in 2013, 2015, 2016 en 2017. Na zijn zware crash in juni 2019 moest de Brit lang herstellen en sindsdien heeft hij het moeilijk om weer op topniveau te komen. „Het is geweldig om met Israel - Premier Tech van start te gaan in mijn tiende Tour de France”, zei Froome. „Ik heb dit jaar uitzonderlijk hard gewerkt en ik kijk ernaar uit om alles te geven.”

De Israëlische ploeg rekent in de Tour verder op de Deen Jakob Fuglsang, derde in de recente Ronde van Zwitserland, en de Canadees Michael Woods. Daarnaast zijn de Zuid-Afrikaan Daryl Impey, de Australiër Simon Clarke, de Canadees Hugo Houle, de Israëliër Omer Goldstein en Krists Neilands uit Letland geselecteerd.

„In deze Tour de France is ons hoofddoel om een etappe te winnen”, zegt ploegbaas Kjell Carlström. „Met een etappezege in de Giro d’Italia en de Vuelta op zak willen we de verzameling compleet maken.”

De Ronde van Frankrijk begint op 1 juli in de Deense hoofdstad Kopenhagen met een tijdrit. Daarna volgen nog twee ritten in Denemarken voordat het peloton naar Frankrijk gaat.

Kohlschreiber beëindigt loopbaan

15.11 uur: Philipp Kohlschreiber heeft zijn tennisloopbaan afgesloten. De 38-jarige Duitser, in 2012 de nummer 16 van de wereld, verloor woensdag in de tweede ronde van het kwalificatietoernooi van Wimbledon van Michail Koekoesjkin uit Kazachstan.

Kohlschreiber won in zijn carrière acht titels en bereikte op Wimbledon de kwartfinale in 2012. Op de drie andere grandslamtoernooien kwam hij nooit verder dan de vierde ronde. Kohlschreiber was afgezakt naar de 230e plek op de wereldranglijst.

Van Bommel begint nieuwe seizoen met Antwerp bij KV Mechelen

12:39 uur Mark van Bommel begint de Belgische competitie met zijn nieuwe werkgever Antwerp FC met een uitwedstrijd tegen provinciegenoot KV Mechelen op zondag 24 juli. Landskampioen Club Brugge ontvangt dezelfde dag Racing Genk, blijkt uit het woensdag vrijgegeven speelschema.

Standard Luik en AA Gent openen de Belgische competitie op vrijdag 22 juli. Anderlecht ontvangt twee dagen later Oostende.

Begin november speelt Van Bommel met Antwerp thuis tegen Anderlecht, een week later gevolgd door een uitwedstrijd tegen Club Brugge. De Belgische competitie ligt daarna, vanwege het WK voetbal in Qatar, tot eind december stil.

Janmaat stopt met voetballen en wordt technisch manager bij ADO

11:17 uur Daryl Janmaat beëindigt zijn voetballoopbaan. De 32-jarige voormalig international gaat bij ADO Den Haag aan de slag als technisch manager.

Janmaat begon zijn profcarrière in 2007 bij ADO en speelde vervolgens bij sc Heerenveen, Feyenoord, Newcastle United en Watford. In december 2020 keerde de rechterverdediger terug bij ADO, dat dat seizoen degradeerde. Janmaat kwam door blessures maar weinig aan spelen toe. ADO leek eind mei na één jaar terug te keren in de Eredivisie, maar Excelsior won de finale van de play-offs na strafschoppen.

„ADO Den Haag is echt mijn club en ik heb geen seconde spijt gehad van mijn terugkeer naar de club anderhalf jaar geleden. Ondanks dat ik nog een contract had voor een jaar ben ik gaan twijfelen of ik wel door wilde gaan als voetballer”, zegt Janmaat. „Mijn ambitie is om in de voetbalwereld actief te blijven, maar dan wel in een andere rol. Toen ik de kans kreeg om deze functie te vervullen bij ADO Den Haag heb ik dan ook niet lang hoeven twijfelen.”

Janmaat kwam 34 keer voor het Nederlands elftal uit en maakte deel uit van de selectie die bij het WK van 2014 als derde eindigd

Spelen Tokio: kosten meer dan dubbele van schatting in 2013

08:37 uur De Olympische Spelen in Tokio hebben meer dan het dubbele gekost dan tijdens de oorspronkelijke schatting in 2013. Dat was het jaar dat de Japanse hoofdstad het evenement kreeg toegewezen.

De totale kosten kwamen uit op 13 miljard dollar, omgerekend 12,39 miljard euro. Het coronavirus speelde daarin een belangrijke rol, meldde het organisatiecomité, dat eind juni wordt opgeheven. De Spelen werden vanwege het virus met een jaar uitgesteld en toeschouwers waren niet welkom.

„Het is aan iedereen die bij dit evenement betrokken is, om de erfenis van de Olympische Spelen in Tokio door te geven aan de volgende generatie”, zei Seiko Hashimoto, hoofd van het organisatiecomité.

De Noord-Japanse stad Sapporo wil in 2030 de Winterspelen organiseren. Een enquête in maart in Sapporo en de omliggende regio liet zien dat een meerderheid van de inwoners voorstander is van het organiseren van het evenement. De komende Winterspelen zijn in 2016 in Milaan en Cortina d’Ampezzo.