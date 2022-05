Verguisde Aboukhlal schiet AZ naar finale play-offs voor laatste Europees ticket

Aboukhlal vierde zijn doelpunt provocerend en uitzinnig voor het vak van de fans die hem de vorige thuiswedstrijd nog massaal uitfloten. Wat een revanche van de Marokkaan.

AZ moest het net als in de uitwedstrijd in Friesland stellen zonder Owen Wijndal. De aanvoerder kampt weer met opspelende liesklachten, een blessure die hij vorig jaar rond het EK had opgelopen.

Heerenveen was met het nodige zelfvertrouwen naar de Kaasstad afgereisd, maar dat vertrouwen kreeg vroeg in de wedstrijd een aardige knauw toen de eerste tegentreffer al in de touwen lag. AZ-spelmaker Jordy Clasie stuurde Dani de Wit de diepte in en zag de schaduwspits vervolgens alles goed doen.

Vangelis Pavlidis zweept het publiek op na de 1-0. Ⓒ ANP/HH

KOPIE

De afwezigheid van Wijndal deed zich voelen toen de jonge stand-in Milos Kerkez een ziekenhuisbal naar Clasie verstuurde. Amin Sarr snoepte de bal van Clasie af, had een vrije doortocht naar Peter Vindahl maar schoot in zeer kansrijke positie over. Een passje naar Sydney van Hooijdonk was ook het overwegen waard geweest.

Het vervolg van de eerste helft was een kopie van de heenwedstrijd in het Abe Lenstra Stadion. AZ speelde verzorgder, had het betere van het spel maar vergat door te drukken. De gasten bleven in het halflege AFAS Stadion loeren op de counter. Anas Tahiri kraakte een schot van Clasie na een goede aanvalsopzet via Kerkez en Fredrik Midtsjo en Heerenveens nummer 10 Tibor Halilovic had bij een snelle uitbraak wel wat inventievers kunnen bedenken dan over de achterlijn te lopen.

VAN OTTELE

Na de rust, waarin Dresevic geblesseerd was achtergebleven in het kleedlokaal van de gasten, kregen de gasten te maken met een nieuwe centrumverdediger: Syb van Ottele. Heerenveen moest de organisatie klaarblijkelijk finetunen, want binnen zeven minuten kwam AZ tweemaal dwars door het centrum door. Vangelis Pavlidis zag zijn schot geblokt door Sven van Beek, Jesper Karlsson schoot naast.

Heerenveen, aangevuurd door de meegereisde fans, hield echter stand waardoor het geloof in een stunt levendig werd gehouden. Zeker toen Pavlidis op het uur van dichtbij kon uithalen maar Van Ottele sneller handelde. Met de Griek is wel de Eredivisie-speler genoemd die in het 2022 ‘in alle competities’ het vaakst het doel trof: veertien keer.

PETER VINDAHL

In de 67e minuut gaven de Heerenveen-aanvallers ook weer een teken van leven. Sarr, de man van de schilderachtige 2-2 in de heenwedstrijd, probeerde Vindahl in de lange hoek te verschalken, maar de lange Deen redde knap. In de uitwedstrijd had Vindahl er voorafgaand aan de openingstreffer van Van Hooijdonk niet beste uitgezien, zoals hij toch al niet kan terugkijken op een solide debuutseizoen in Alkmaar.

Tien minuten voor tijd had Sam Beukema het zijn ploeg een stuk makkelijker kunnen maken, maar de mee naar voren getrokken centrumverdediger knikte op aangeven van Karlsson van dichtbij over. Specialist Beukema heeft wel eens beter op doel gekopt.

OPVALLENDE ENTREE

In de 87e minuut was er een opvallende wissel. Althans, de manier waarop Zakaria Aboukhlal het veld betrad. De door het publiek verguisde aanvaller stak bij het betreden van het veld al zwaaiend zijn duim op naar de harde kern van de Alkmaarse aanhang. Daar werd door de fans verschillend op gereageerd.

Een minuut later zwaaide de Marokkaanse international opnieuw naar de supporters achter het doel en trok hij zelfs zijn shirt uit, maar wel nadat hij feilloos de 2-0 had binnengeschoten. De doelpuntenmaker, blij én boos tegelijk, werd hartstochtelijk toegejuicht. De tegenstander van AZ in de finale van de play-offs om een Europees ticket wordt later bekend als FC Utrecht in Arnhem een 3-1 voorsprong verdedigt tegen Vitesse.