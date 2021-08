Voorspellende gave Alysson Annan

Het goud van Tokio was inderdaad de derde gouden medaille die zij in de wacht sleepte. Als speelster met Australië werd zij in 1996 en 2000 olympisch kampioen. Maar dat bleek niet de reden voor het gebaar te zijn. Annan: „Nee, ik had even oogcontact met technisch directeur Jeroen Bijl. Ik had ’s ochtends tegen hem gezegd dat het 3-1 ging worden. En dat werd het. Vandaar dat gebaar.”

Droomafscheid Van Maasakker met 'mooiste wedstrijd'

Caia van Maasakker nam in Tokio in stijl afscheid van de hockeysport. Ze had voorafgaand aan de Olympische Spelen al aangekondigd dat ze zou stoppen en in de finale tegen Argentinië nam ze twee doelpunten voor haar rekening.

„Het is een supermooi afscheid voor mij, maar het is vooral waanzinnig dat we olympisch kampioen zijn”, zei de stralende Van Maasakker (32) na haar hoofdrol in de finale. Ze nam de 2-0 en 3-0 voor haar rekening.

„Ik ben zo ontzettend blij dat ze er na jaren van harde training er vandaag invliegen. Ja, ik denk dat dit wel mijn mooiste wedstrijd ooit is. Ik ben heel blij dat ik met twee goals heb kunnen bijdragen aan de winst.”

Caia van Maasakker van Nederland schreeuwt het uit van vreugde nadat ze weer uit een strafcorner heeft gescoord. Ⓒ René Bouwman

Bekijk ook: Olympisch goud voor Nederlandse hockeysters na overtuigende zege op Argentinië

Van Geffen kwam op maar voor één kleur

Voor Margot van Geffen waren de Spelen van Tokio haar laatste Olympische Spelen. „Dit waren wel mijn laatste Olympische Spelen, maar ik stop nog niet. Ik ga sowieso nog een jaar door”, zei Van Geffen, die in de finale de 1-0 voor haar rekening nam. Volgend jaar staat er in Nederland en Spanje een WK op de kalender.

De 31-jarige Van Geffen bekroonde een goed toernooi met een tip-in bij een strafcorner van Frédérique Matla. „Het is echt onbeschrijfelijk, dit gevoel”, zei Van Geffen kort na de medailleceremonie. „We hadden er zoveel vertrouwen in en in het veld had ik geen moment het gevoel dat we het niet zouden doen.”

Door velen werd er voorafgaand aan de Spelen al voorzichtig rekening gehouden met een gouden medaille voor de hockeysters. „We krijgen altijd de kritiek dat het ons te makkelijk af gaat en dat het te simpel gaat. Maar ik weet hoeveel we hiervoor doen en wat we ervoor laten. Daarom voelt het zo goed dat het allemaal goed viel deze Spelen en dat we niet hebben verzaakt”, aldus Van Geffen.

Goud voor de Nederlandse hockeydames. Ⓒ René Bouwman

Kijk hier voor het complete schema in Tokio.

Klik hier om de volledige medaillespiegel te zien.