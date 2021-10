Xavi zet deur open voor eventuele opvolging Ronald Koeman bij FC Barcelona

Voetbal

Cristiano Ronaldo voetbalt wéér een record bij elkaar

Cristiano Ronaldo heeft wéér een record verbroken. De Portugees had een basisplaats in de oefenwedstrijd tegen Qatar, wat zijn 181e optreden was in het shirt van Portugal. De speler van Manchester United is nu recordhouder als het gaat om meeste internationale wedstrijden voor een Europees land.