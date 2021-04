Spaanse zender: ’Lionel Messi blijft bij FC Barcelona, maar eist versterking’

Het contract van de topscorer loopt aan het eind van het seizoen af. Paris Saint-Germain zou al een officieel bod hebben uitgebracht, zodat hij herenigd zou worden met zijn landgenoot en vriend Angel Di Maria.

Eerder dit seizoen liet Messi per fax (!) weten dat hij FC Barcelona wilde verlaten. Messi lijkt nu aan alle onzekerheid een einde te hebben gemaakt, door het bestuur te laten weten dat hij zijn contract wil verlengen.

Inkrimpen salaris

Wel moet dit onder bepaalde voorwaarden gebeuren, heeft hij de nieuwe voorzitter Joan Laporta nadrukkelijk laten weten. Het elftal moet wel versterkt worden. Jorge Messi, de vader van, had een ontmoeting met Laporta, meld TVE. Ze zouden met ’wederzijdse intenties’ met elkaar door willen gaan.

Messi zou naar verluidt wel rekening willen houden met de dramatische financiële status bij de club, bij het verlengen van zijn contract. Zijn huidige salaris drukt stevig op de Catalaanse begroting immers, dus die zal flink omlaag moeten gaan.

Langetermijncontract in drie fases

Jorge Messi zou een langetermijncontract willen hebben voor zijn zoon, bestaande uit drie fases: twee seizoenen nog als speler actief voor de Blaugranas, daarna zou de kleine sterspeler naar de VS mogen gaan om samen met vriend Luis Suarez te gaan spelen voor het Inter Miami van eigenaar David Beckham. Als hij klaar is met zijn voetballoopbaan, zou Messi bij FC Barcelona mogen terugkeren in een niet nader te omschrijven functie.

FC Barcelona werd dit seizoen door PSG uitgeschakeld, maar won de Spaanse beker en staat in La Liga tweede, op twee punten van leider Atlético Madrid, met een wedstrijd minder gespeeld.