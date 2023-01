Ajax in beker vermoedelijk zonder spits Brobbey, maar met Rulli

Ajax mist in Noord-Brabant ook de zieke Steven Berghuis, Mohammed Kudus en Steven Bergwijn, die tegen NEC ook al ontbraken. Schreuder: „Het griepvirus heerst nog steeds en we verwachten woensdag geen nieuwe spelers erbij. We kunnen uitgaan van dezelfde afwezigen als tegen NEC.”

Doelman Gerónimo Rulli maakt tegen FC Den Bosch zijn debuut, afgaande op de woorden van de trainer. „Hij is speelgerechtigd en de kans is aanwezig dat hij gaat spelen. De doelman maakt een goede indruk. Hij is fanatiek, atletisch, snel en kan goed meevoetballen. Een uitstekende keeper voor ons. Het is mooi om te zien dat hij zich direct mengt”, aldus Schreuder.

Rulli werd vorige week overgenomen van Villarreal. De 30-jarige Argentijn zat tegen NEC nog niet bij de selectie.

Vanwege de vele afwezigen, gaat Schreuder tegen Den Bosch niet rouleren. „We hebben niet heel veel keuzes en gaan zo sterk mogelijk starten. Wij moeten dezelfde frisheid aan de dag brengen als tegen NEC en goed zijn aan de bal. De beker is een grote prijs en daar moeten we met z’n allen voor gaan. Dat zijn we ook aan onze stand verplicht.”