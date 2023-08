Jos Verstappen: ’Saai? Dan heb je er geen verstand van’

„Dit was gewoon een spannende race, want met deze weersomstandigheden kan van alles gebeuren. Max heeft echt geweldig gereden. Op alle momenten dat het moest, stond hij er”, aldus de trotse vader, die er zeker na dit soort hectische Grand Prixs weinig van begrijpt als mensen de Formule 1 tegenwoordig maar voorspelbaar vinden.

„Saai? Dan heb je er geen verstand van. Elke race moet Max op de toppen van z’n kunnen presteren en moeten alle details kloppen. Anders zet je niet zo’n zegereeks neer.”

Van enige verzadiging lijkt geen sprake en van het verliezen van concentratie evenmin, ondanks het feit dat de concurrentie zich zaterdag na de kwalificatie al leek neer te leggen bij een nieuwe overwinning van Verstappen. „Zodra Max zijn helm opzet, weet ik dat hij erbovenop zit. Ik maak me er geen zorgen om dat hij concentratie verliest”, aldus Verstappen senior.

„Ik vond het in Zandvoort weer een waanzinnig evenement. Het volkslied met André Rieu was ook geweldig. Het is super allemaal, maar aan de andere kant is het voor Max zeker niet het makkelijkste weekeinde. Overal waar hij komt is het ’Max, Max, Max’ en wil iedereen wat van hem. Daar moet je wel mee om kunnen gaan.”