Teambaas Max Verstappen: ’We hadden zelf niet in de gaten hoe goed onze auto was’

„We hadden zelf niet in de gaten hoe goed onze auto was. Er zat veel snelheid in en dat is bemoedigend”, aldus Horner op Ziggo Sport.

Verstappen voegde na één derde en twee tweede plaatsen zijn eerste overwinning toe aan dit seizoen. Tot aan zondag was met name Lewis Hamilton van Mercedes hem steeds te snel af.

„Maar Max heeft laten zien dat Lewis niet onverslaanbaar is. Hij won vandaag zuiver en eerlijk en met de beste strategie. Het betekent dat Red Bull blijft vechten en het gat naar Mercedes lijkt kleiner.”