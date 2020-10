Alfa Romeo bevestigt coureurs voor 2021

Dat heeft de Zwitserse renstal vrijdagochtend bekendgemaakt. Het is het derde raceseizoen op rij dat Alfa Romeo de Fin en de Italiaan als coureurs in zijn bolides stopt.

Dat Alfa Romeo ook aankomend seizoen kiest voor de combinatie Räikkönen-Giovinazzi is verrassend te noemen. Het F1-team heeft vooralsnog een teleurstellend seizoen achter de rug, waar in het pas vijf WK-punten verzamelde - Räikkönen twee en Giovinazzi drie - uit de eerste twaalf Grand Prix’.

Toch is de teambaas van Alfa Romeo enthousiast over zijn twee coureurs. „Ik ben blij voor het team dat het de samenwerking met Kimi en Antonio heeft verlengd”, aldus Frédéric Vasseur op de website van Alfa Romeo. „Kimi heeft geen introductie nodig”, gaat Vasseur verder over de 41-jarige coureur. „Hij toont al sinds 2001 hoe veel talent hij heeft. Nog altijd zie ik de passie en motivatie in hem zodra hij in zijn auto stapt.”

Ook in de Italiaan spreekt Vasseur zijn vertrouwen uit. „Antonio blijft zich goed ontwikkelen. Hij heeft een cruciale rol in ons team en verdient het nieuwe contract. Zijn werkethiek, toewijding en zijn aanstekelijke enthousiasme zijn van grote waarde voor Alfa Romeo.”

In het huidige veld in de Formule 1 - en in de gehele geschiedenis van de koningsklasse van de autosport - is Räikkönen met 327 F1-optredens de meest ervaren coureur ooit. „Alfa Romeo is als een familie voor mij”, zegt de Fin. „De unieke sfeer die hier hangt motiveert mij om volgend jaar aan mijn 19e seizoen in de Formule 1 te beginnen.”

Giovinazzi, een stuk minder ervaren zijn dan teamgenoot, sluit zich daar bij aan. „Alfa Romeo is al twee seizoenen mijn thuis. Ik krijg veel vertrouwen van het team en ik probeer dat op mijn beurt terug te betalen met hard werken.”

Imola

Ook dit weekend wordt er weer geracet in de Formule 1. De eerste vrije training staat niet - zoals gebruikelijk - op de vrijdagochtend op de planning, maar is een dag verschoven.

Op het circuit van Imola vindt zaterdag slechts een trainingssessie plaats (10.00 uur), waarna de coureurs later op de dag (14.00 uur) zich gaan kwalificeren voor de Grand Prix van Emilia-Romagna.

De race gaat zondag om 13.10 uur van start.