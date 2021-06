Sport kort: Kiki Bertens zakt naar plek 20 op de WTA-ranking

Tennis: Bertens levert in, Krejcikova stijgt naar plek 15

8.54 uur: Tennisster Kiki Bertens dreigt na haar vroege uitschakeling op Roland Garros uit de top 20 van de wereldranglijst te vallen. Ze leverde drie plekken in en bezet op de maandag gepubliceerde lijst de 20e plek. Barbora Krejcikova uit Tsjechië, die zaterdag Roland Garros wist te winnen, steeg achttien plekken en staat nu 15e.

De Russin Anastasia Pavlioetsjenkova, die in de finale werd verslagen, steeg dertien plaatsen en staat nu 19e. In de mondiale top 10 veranderde er niks bij de vrouwen.

Bij de mannen wisselden de Griek Stefanos Tsitsipas en Oostenrijker Dominic Thiem van positie. Tsitsipas, die zondag in de eindstrijd van Roland Garros in vijf sets van Novak Djokovic verloor, staat nu 4e.

Tallon Griekspoor steeg elf plekken en is nu de nummer 120 van de wereld. De beste Nederlander schreef zondag in Bratislava een challengertoernooi op zijn naam.

Basketbal: Phoenix Suns naar finale Western Conference

8.51 uur: De basketballers van Phoenix Suns hebben zich in de play-offs al verzekerd van een plek in de finale van de Western Conference. De Suns wonnen tegen Denver Nuggets ook het vierde duel: 125-118.

De best-of-seven-serie tussen de Suns en de Nuggets is geen moment spannend geweest. Ook de eerste drie duels werden overtuigend door de ploeg uit Phoenix gewonnen. Het is de eerste keer in elf jaar tijd dat de Suns de eindstrijd van de Western Conference bereiken.

Chris Paul en Devin Booker waren van grote waarde voor de bezoekers in Denver. Paul was goed voor 37 punten, Booker nam er 34 voor zijn rekening. „Ik heb hier heel lang op gewacht”, zei Booker. „Veel mensen zeggen dat ik geen zinvol basketbal heb gespeeld. Dit is mijn tijd om het te bewijzen.”

Phoenix Suns neemt het in de finale op tegen de winnaar van het treffen tussen Utah Jazz en Los Angeles Clippers. Jazz leidt met 2-1.