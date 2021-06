Sport kort: Robin Haase meteen onderuit op toernooi in Forli

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennis: Haase meteen onderuit op toernooi in Forli

18.14 uur: Robin Haase is in de eerste ronde van het challengertoernooi in het Italiaanse Forli uitgeschakeld. De 34-jarige Hagenaar, als zesde geplaatst op het graveltoernooi, verloor met 6-3 6-1 van de Duitser Mats Moraing.

Tallon Griekspoor, die afgelopen zondag nog het challengertoernooi van Bratislava op zijn naam schreef, is als eerste geplaatst in Forli. Hij treft in de eerste ronde een qualifier.

Tennis: Tsitsipas niet in actie in tennistoernooi Halle

16.11 uur: Stefanos Tsitsipas, finalist op Roland Garros, heeft zich op het laatste moment afgemeld voor het grastoernooi in het Duitse Halle. De organisatie maakte maandag bekend dat de Griekse tennisser vanwege „persoonlijke redenen” niet komt.

De 22-jarige tennisser maakte eerder op maandag bekend dat zijn grootmoeder vijf minuten voor het begin van de finale in Parijs was overleden. Tsitsipas verloor het duel in vijf sets van Novak Djokovic, na twee sets te hebben voorgestaan.

In Halle komen verscheidene spelers uit de top 10 in actie, onder wie Roger Federer en Alexander Zverev, die vrijdag in de halve finale in Parijs moest buigen voor Tsitsipas

Volleybal: Volleybalsters verliezen van Dominicaanse Republiek in vier sets

15.44 uur: De Nederlandse volleybalsters hebben in de Nations League geen goed vervolg kunnen geven aan de winst zondag op gastland Italië. De ploeg van Avital Selinger redde het in Rimini niet tegen de Dominicaanse Republiek en verloor in vier sets.

De wedstrijd ging lang gelijk op. De eerste set ging naar de Caribische ploeg met 25-23. Nederland was in de tweede omgang nipt de bovenliggende partij: 23-25. De derde set mondde uit in een thriller. Pas bij een stand van 29-28 verzilverde de Dominicaanse Republiek zijn zevende setpoint.

De weerstand van Oranje leek daarmee gebroken. De ploeg verloor de eerste vijf punten van de vierde set op rij, en de achterstand liep zelfs op tot zeven punten. In de tweede helft knokte de ploeg zich echter terug tot 18-19. Na drie punten op rij was de Dominicaanse Republiek evenwel niet meer te achterhalen voor Nederland. Op het derde matchpoint was het raak: 25-22.

In de tussenstand van de Nations League zakte Oranje een plaatsje. Nederland staat nu zevende met nog drie duels te gaan. De beste vier landen in de eindrangschikking gaan door naar de halve finales. De ploeg van Selinger speelt op 18 juni nog tegen Turkije, een dag later gevolgd door Brazilië, en sluit op 20 juni de voorronde af tegen het laag geklasseerde Zuid-Korea.

Tennis: Goffin geeft geblesseerd op bij grastoernooi in Halle

14.23 uur: De Belgische tennisser David Goffin heeft aan zijn eerste wedstrijd op gras van het jaar een blessure overgehouden. In het Duitse Halle liep de nummer 13 van de wereld een blessure op aan zijn rechtervoet.

De 30-jarige Goffin, in 2019 finalist op het grastoernooi in Duitsland, had kort voor zijn valpartij tegen de Fransman Corentin Moutet met overtuigende cijfers de eerste set gewonnen: 6-1. De tweede set ging met 7-5 naar Moutet, waarna Goffin opgaf. Goffin had bij 5-4 nog voor de wedstrijd geserveerd.

Goffin was als zevende geplaatst in Halle, waar de Rus Daniil Medvedev de plaatsingslijst aanvoert. Roger Federer is er ook bij in Halle.

Wimbledon begint precies over twee weken.

Tennis: Bertens levert in, Krejcikova stijgt naar plek 15

8.54 uur: Tennisster Kiki Bertens dreigt na haar vroege uitschakeling op Roland Garros uit de top 20 van de wereldranglijst te vallen. Ze leverde drie plekken in en bezet op de maandag gepubliceerde lijst de 20e plek. Barbora Krejcikova uit Tsjechië, die zaterdag Roland Garros wist te winnen, steeg achttien plekken en staat nu 15e.

De Russin Anastasia Pavlioetsjenkova, die in de finale werd verslagen, steeg dertien plaatsen en staat nu 19e. In de mondiale top 10 veranderde er niks bij de vrouwen.

Bij de mannen wisselden de Griek Stefanos Tsitsipas en Oostenrijker Dominic Thiem van positie. Tsitsipas, die zondag in de eindstrijd van Roland Garros in vijf sets van Novak Djokovic verloor, staat nu 4e.

Tallon Griekspoor steeg elf plekken en is nu de nummer 120 van de wereld. De beste Nederlander schreef zondag in Bratislava een challengertoernooi op zijn naam.

Basketbal: Phoenix Suns naar finale Western Conference

8.51 uur: De basketballers van Phoenix Suns hebben zich in de play-offs al verzekerd van een plek in de finale van de Western Conference. De Suns wonnen tegen Denver Nuggets ook het vierde duel: 125-118.

De best-of-seven-serie tussen de Suns en de Nuggets is geen moment spannend geweest. Ook de eerste drie duels werden overtuigend door de ploeg uit Phoenix gewonnen. Het is de eerste keer in elf jaar tijd dat de Suns de eindstrijd van de Western Conference bereiken.

Chris Paul en Devin Booker waren van grote waarde voor de bezoekers in Denver. Paul was goed voor 37 punten, Booker nam er 34 voor zijn rekening. „Ik heb hier heel lang op gewacht”, zei Booker. „Veel mensen zeggen dat ik geen zinvol basketbal heb gespeeld. Dit is mijn tijd om het te bewijzen.”

Phoenix Suns neemt het in de finale op tegen de winnaar van het treffen tussen Utah Jazz en Los Angeles Clippers. Jazz leidt met 2-1.