Bayer Leverkusen doet bod op Ajax-doelman Onana

Bayer Leverkusen meldde zich afgelopen week bij Overmars, die kreeg te horen dat Onana de Duitsers 20 miljoen euro plus bonussen waard is. Dat bod werd door de directeur voetbalzaken van de Amsterdammers als te laag bestempeld. Een prijs noemde Overmars niet, maar het is duidelijk dat het spel op de wagen is.

Speciale band

Onana heeft een speciale band met Bosz, die de doelman na het vertrek van Jasper Cillessen naar FC Barcelona onvoorwaardelijk vertrouwen gaf. De Europese reis eindigde dat seizoen in Zweden met de verloren Europa League-finale tegen Manchester United. Het vertrek van zijn trainer vanwege een conflict met Edwin van der Sar en Dennis Bergkamp viel Onana zwaar.

De seizoenen daarna bleef de keeper zich ontwikkelen en in de Champions League speelde hij zich nog meer in de kijker. Pre-corona hing er een prijskaartje van 50 miljoen euro om zijn nek, maar inmiddels wordt een transfersom van rond de 30 miljoen euro reëel geacht. Het is een prijs die FC Barcelona (nog) niet kan betalen en Chelsea nog niet wil betalen. De Londenaren zitten in hun maag met Kepa Arrizabalaga. Pas als die is verkocht of verhuurd, wil de nieuwe club van Hakim Ziyech eventueel vol op Onana inzetten.

Dief in de nacht

Leverkusen, dat maar matig tevreden is over de Finse keeper Lukas Hradecky, kan er daardoor als een dief in de nacht met Onana vandoor. Een nadeel voor Bosz is dat zijn elftal net naast de Champions League greep. Zaakwaarnemer Albert Botines wil de poging van Bayer Leverkusen niet ontkennen, maar kiest ervoor om geen commentaar te geven.