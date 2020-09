’Bernal hoeft zich niet schuldig te voelen’

Egan Bernal Ⓒ ANP/HH

Rugnummer 1 van de Tour de France is er niet meer bij. Egan Bernal, vorig jaar tot de nieuwe regent gepromoveerd van ’s werelds grootste wielercircus, heeft zijn kruisweg afgebroken na de eerste Alpenrit van dinsdag. Reeds kansloos geworden in de rit naar de Grand Colombier (afgelopen zondag) en mentaal naar de vaantjes is dit het beste besluit dat de 23-jarige Colombiaan kon nemen.