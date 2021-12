Vooruitblik Champions League: De Bruyne maakt rentree in de basis

De Bruyne terug in de basis bij Man City

Kevin De Bruyne start tegen RB Leipzig voor het eerst sinds een maand in de basis bij Manchester City. De Belgische sterspeler voelde zich volgens trainer Pep Guardiola de afgelopen tijd leeg nadat hij besmet was geraakt met het coronavirus.

De Bruyne kent tot dusver een moeizaam seizoen met meerdere blessures. De 30-jarige Belg liep een enkelblessure op met het Belgisch elftal tijdens het EK afgelopen zomer, waardoor hij de start van de competitie miste. Begin november testte hij positief op corona, waardoor hij opnieuw meerdere wedstrijden miste. In de wedstrijd tegen Watford van afgelopen zaterdag viel hij halverwege de tweede helft in.

„Kevin was conditioneel weer sterker aan het worden toen hij een terugslag kreeg”, zei Guardiola. „Personen die Covid-19 hebben gehad, voelen zich daarna leeg. Stapje voor stapje zal hij meer minuten maken. Dinsdag staat hij in de basis.” Manchester City is met 12 punten al zeker van de achtste finales in de Champions League. RB Leipzig staat derde met 4 punten.

Karim Benzema Ⓒ EPA

Real Madrid zonder topscorer Benzema tegen Inter

Real Madrid sluit de groepsfase af zonder Karim Benzema. De Franse spits, aanvoerder van de ’Koninklijke’, viel zaterdag geblesseerd uit in de gewonnen competitiewedstrijd (0-2) bij Real Sociedad. Benzema ontbreekt in de selectie van trainer Carlo Ancelotti voor het duel met Internazionale.

Beide clubs zijn al zeker van een plek in de achtste finales van de Champions League. Inzet van de wedstrijd in stadion Santiago Bernabéu is de eerste plaats in Groep D. Real Madrid leidt met 12 punten, Inter heeft 10 punten.

„We moeten het doen zonder de beste nummer 9 van de wereld”, zei middenvelder Casemiro. „Karim is een van de beste voetballers ter wereld. We gaan hem zeker missen. Maar we hebben Luka Jovic, die tegen Sociedad als invaller een doelpunt maakte en een assist gaf.” Real Madrid hoopt dat Benzema op tijd hersteld is voor de topper zondag in La Liga tegen stadgenoot Atletico. Benzema is met twaalf doelpunten de topscorer in de Spaanse competitie. De Fransman tekende in vijf wedstrijden in de Champions League voor vijf goals.

Diego Simeone onderhoudt zijn baltechniek op het trainingsveld. Ⓒ REUTERS

Atletico Madrid vol vertrouwen

Coach Diego Simeone van Atletico Madrid is vol vertrouwen dat zijn ploeg zich gaat plaatsen voor de knock-outfase. Daarvoor moeten de Spanjaarden dinsdag in de laatste groepswedstrijd winnen bij FC Porto.

Atletico staat na vijf speelronden laatste in groep B met 4 punten, evenveel als AC Milan, dat het al geplaatste Liverpool in San Siro ontvangt. FC Porto staat tweede met 5 punten. Mochten de Madrilenen zich niet weten te plaatsen voor de achtste finales van de Champions League, dan is dat pas de tweede keer sinds 2013 dat de Spaanse ploeg blijft steken in de groepsfase van het belangrijkste Europese bekertoernooi.

„Het belangrijkste is dat we op ons gemak op het veld staan. Dat zorgt ervoor dat we de wedstrijd kunnen controleren en de kansen komen dan vanzelf”, zei de Argentijnse coach. Simeone zegt de tegenstander zeker niet te onderschatten. „Het is een hele sterke ploeg die aan kop gaat in de competitie.”

Toch denkt Simeone dat zijn spelers het voor elkaar krijgen. „Het team heeft het karakter om dit te redden. We hebben dat eerder gedaan en de situatie is niet anders. Dit zijn de wedstrijden die iedere voetballer graag wil spelen.”

