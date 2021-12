Vooruitblik Champions League: Diego Simeone overtuigd van succes Atletico Madrid

Atletico Madrid vol vertrouwen

Coach Diego Simeone van Atletico Madrid is vol vertrouwen dat zijn ploeg zich gaat plaatsen voor de knock-outfase. Daarvoor moeten de Spanjaarden dinsdag in de laatste groepswedstrijd winnen bij FC Porto.

Atletico staat na vijf speelronden laatste in groep B met 4 punten, evenveel als AC Milan, dat het al geplaatste Liverpool in San Siro ontvangt. FC Porto staat tweede met 5 punten. Mochten de Madrilenen zich niet weten te plaatsen voor de achtste finales van de Champions League, dan is dat pas de tweede keer sinds 2013 dat de Spaanse ploeg blijft steken in de groepsfase van het belangrijkste Europese bekertoernooi.

„Het belangrijkste is dat we op ons gemak op het veld staan. Dat zorgt ervoor dat we de wedstrijd kunnen controleren en de kansen komen dan vanzelf”, zei de Argentijnse coach. Simeone zegt de tegenstander zeker niet te onderschatten. „Het is een hele sterke ploeg die aan kop gaat in de competitie.”

Toch denkt Simeone dat zijn spelers het voor elkaar krijgen. „Het team heeft het karakter om dit te redden. We hebben dat eerder gedaan en de situatie is niet anders. Dit zijn de wedstrijden die iedere voetballer graag wil spelen.”

Bekijk hier het programma en de standen in de Champions League