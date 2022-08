Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik ben in ieder geval aan de banen gewend geraakt’ Het kan en moet beter bij Botic van de Zandschulp tijdens US Open

Door Tijmen Lensink Kopieer naar clipboard

Botic van de Zandschulp neemt het vandaag in de tweede ronde op tegen de negentig plekken lager geklasseerde Fransman Corentin Moutet. Ⓒ FOTO ANP/HH

NEW YORK - Botic van de Zandschulp krijgt vandaag bij de US Open een nieuwe kans om te laten zien dat hij klaar is om net als vorig jaar aanspraak te maken op een kwartfinaleplek in The Big Apple. Van zijn openingsoptreden tegen de Tsjech Tomas Machac (3-6, 7-6 (3), 6-1, 3-6 en 7-5) zal de concurrentie nou niet bepaald ondersteboven zijn.