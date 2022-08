Merel Smulders ’door het dolle heen’ na verrassend WK-brons

Wielrennen

VIDEO Baanwielrenner Walls crasht in publiek op Gemenebestspelen

De Engelse baanwielrenner Matthew Walls is gewond geraakt toen hij tijdens de Gemenebestspelen in Londen op het onderdeel scratch ten val kwam en over de boarding werd gekatapulteerd. Walls (24) belandde daardoor in het publiek. Enkele toeschouwers raakten gewond bij de crash. Een man had snijwonden...