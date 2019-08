Dirk Kuyt Ⓒ René Bouwman

Wesley Sneijder heeft bijna geruisloos afscheid genomen als profvoetballer en dat vind ik bijzonder. Het is eigenlijk onwerkelijk hoe dit is gegaan. De WK’s van 2010 en 2014 met hem herinner ik mij als de dag van gisteren en tegelijkertijd is dat opeens zo ver bij hem vandaan.