Sport Kort: BinckBank Tour doet twee dagen Zeeland aan

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: BinckBank Tour doet twee dagen Zeeland aan

16.03 uur: De BinckBank Tour, de grootste Belgisch-Nederlandse rittenkoers, doet dit jaar twee dagen Zeeland aan. Op woensdag 30 september vindt een individuele tijdrit van 9,4 km plaats in Vlissingen. Een dag later (1 oktober) start de derde rit in het Zeeuwse Philippine. Dat maakte de organisatie van de wielerwedstrijd donderdag bekend.

Vanwege de coronacrisis is de BinckBank Tour dit jaar ingekort tot vijf dagen in plaats van zeven. De wedstrijd in de World Tour vindt nu plaats van 29 september tot en met zaterdag 3 oktober. De organisatie is nog in gesprek met andere start- en finishplaatsen.

„Inmiddels hebben we een geschiedenis opgebouwd met de provincie Zeeland”, reageerde koersdirecteur Rob Discart. „Met start- en finishlocaties als Schouwen-Duiveland, Middelburg en Terneuzen zetten we nu in Vlissingen en Philippine onze samenwerking met de wielerprovincie Zeeland verder. Het is sportief een mooie uitdaging om op dag 2 van een dit jaar ingekorte BinckBank Tour via de tijdrit een eerste indicatie te krijgen hoe het klassement er kan gaan uitzien.”

Op 1 oktober start de derde rit in Philippine, deelgemeente van Terneuzen. Het peloton moet dan een vlakke etappe over 165 kilometer afleggen

Voetbal: ADO Den Haag vindt trainingsvelden in Rijswijk

15.16 uur: ADO Den Haag traint de komende twee seizoenen op het Prinses Irene Sportpark in Rijswijk. De eredivisionist hoopt op de lange termijn terug te keren naar het Zuiderpark in Den Haag.

ADO was de afgelopen maanden op zoek naar een nieuwe trainingslocatie omdat het kunstgras in het eigen stadion plaatsmaakt voor een natuurlijke ondergrond, waarop niet dagelijks getraind en in het weekeinde gevoetbald kan worden.

„We zijn zeer verheugd dat we deze trainingslocatie in ieder geval de komende twee seizoenen kunnen gebruiken”, reageert algemeen directeur Mohammed Hamdi van ADO. „We waren op zoek naar een accommodatie met minimaal twee natuurgrasvelden. Het is mooi dat we een locatie hebben kunnen vinden die aan de belangrijkste voorwaarde voldoet. Daar willen we de gemeente Rijswijk en de eigenaren van het sportpark hartelijk voor bedanken.”

„De komende twee jaar dienen in principe ter overbrugging”, vervolgde Hamdi. „We koesteren nog steeds de wens om, samen met de gemeente Den Haag, een fraaie trainingsaccommodatie te realiseren in het Zuiderpark. We willen alsnog terug naar onze roots en kunnen daar nu meer tijd voor nemen. Dat doen we uiteraard met de gemeente, waarmee we zeer positieve en constructieve gesprekken voeren. Omdat kwaliteit daarin wel boven snelheid gaat, is dit een mooie en goede oplossing.”

Voetbal: Dortmund heeft topschutter Haaland terug

15.08 uur: Borussia Dortmund kan in de achtervolging op Bayern München weer beschikken over Erling Haaland.

De 19-jarige Noorse spits, die in elf competitieduels tien doelpunten maakte, is zo goed als hersteld van een knieblessure. Zonder Haaland wist Dortmund te winnen van SC Paderborn (6-1) en Hertha BSC (1-0).

De ploeg van trainer Lucien Favre moet zaterdag ook winnen bij Fortuna Düsseldorf om kans te blijven maken op de titel in de Bundesliga. Vier wedstrijden voor het einde van de competitie heeft Dortmund zeven punten achterstand op Bayern München. Bij verlies van Dortmund kan Bayern zaterdagavond tegen Borussia Mönchengladbach al de achtste landstitel op rij binnenhalen.

Marco Reus traint bij Dortmund sinds kort ook weer mee, na lange afwezigheid. Het duel met Fortuna Düsseldorf komt waarschijnlijk nog te vroeg voor de aanvoerder van de nummer 2 van de Bundesliga. Mats Hummels keert na een schorsing terug in de selectie.

Favre hoopt dat de uitgebreide wisselmogelijkheden (vijf in plaats van drie wissels per wedstrijd) ook na dit seizoen gehandhaafd blijven. „Ik vind het heel goed werken.”

Wielrennen: Drie etappes Boels Ladies Tour zijn al bekend

14.53 uur: De organisatie van de Boels Ladies Tour heeft alvast drie etappes van de wielerkoers voor vrouwen gepresenteerd. Gennep is op 3 september het decor van een tijdrit over 22 kilometer. Twee dagen later staat er een etappe van Sittard naar Geleen op het programma en de wedstrijd uit de WordTour eindigt op 6 september met een zware etappe rond Arnhem, waar de Posbank maar liefst zeven keer moet worden beklommen.

De organisatie is nog in gesprek met gemeenten die in aanmerking komen voor de etappes op 1, 2 en 4 september.

Autosport: Dakar Rally in 2021 weer door Saudi-Arabië

13.58 uur: De befaamde Dakar Rally trekt volgend jaar weer door Saudi-Arabië. De start is op 3 januari in Djedda, waar de deelnemers op 15 januari ook weer eindigen. Op 9 januari is een rustdag. Dit jaar trok de Dakar Rally voor het eerst door Saudi-Arabië, nadat de deelnemers daarvoor jaren door Zuid-Amerika waren gereden.

De editie van 2020 eiste twee dodelijke slachtoffers bij de motoren: de Portugees Paulo Gonçalves en de Brabander Edwin Straver, die ten val kwam in de elfde etappe en gereanimeerd moest worden. Hij overleed enkele dagen later in een Nederlands ziekenhuis. Alle motor- en quadrijders zijn vanaf 2021 verplicht om een airbag in hun pak te dragen.

De organisatie heeft voor 2021 een hele andere route uitgezet dan voor de eerste editie van ’Dakar’ door Saudi-Arabië. De deelnemers krijgen iedere dag pas vlak voor de start van de etappe het ’roadbook’ waarop de exacte route staat aangegeven. „Dat is nu voor iedereen hetzelfde, niemand kan meer vals spelen”, zegt trucker Gerard de Rooy. De tweevoudig winnaar van de Dakar Rally kan dit jaar niet meedoen vanwege een hernia, maar wil in januari weer aan de start staan.

Voetbal: Franse bondsvoorzitter positief over fans bij voetbal

13.25 uur: Voorzitter Noël Le Graët van de Franse voetbalbond verwacht dat er weer snel toeschouwers bij wedstrijden op de tribune zitten. „Ik heb er vertrouwen in dat we weer fans kunnen verwelkomen als het voetbal hervat wordt”, zegt hij.

Het is de bedoeling dat het Franse voetbal deze zomer wordt hervat met de bekerfinale tussen Paris Saint-Germain en Saint-Étienne. Ook de eindstrijd van het tweede bekertoernooi tussen PSG en Olympique Lyon moet nog worden afgewerkt.

Le Graët sprak woensdag uitvoerig met de Franse president Emmanuel Macron. „Ik verwacht dat er snel beperkt toeschouwers naar de stadions kunnen”, zegt Graët in Franse media. „Maar onze president laat zich uiteraard voorlichten door experts. De situatie moet wel veilig zijn.”

Basketbal: Werkgroepen aan de slag met gecombineerde basketbalcompetitie

13.15 uur: In oktober moet duidelijk worden of er een gecombineerde basketbalcompetitie voor Nederlandse en Belgische clubs komt. De plannen voor een BeNeLeague bestaan al langer en zijn serieus opgepakt na een haalbaarheidsonderzoek van adviesbureau Hypercube. De plannen worden de komende maanden uitgewerkt door 32 vertegenwoordigers van de twee competities en de clubs, die zijn verdeeld over zeven werkgroepen.

De werkgroepen gaan zich onder meer bezighouden met de opzet van de nieuwe competitie, de voorwaarden om mee te doen, de financiële kant, de commercie, arbitragezaken en media. Er is ook een supervisiegroep samengesteld, die iedere twee weken vergadert over de voortgang en de besluitvorming gaat voorbereiden. In die groep zitten onder anderen voorzitter Ramses Braakman van de Dutch Basketball League en manager Wim Van de Keere van de Belgische Pro Basketball League.

„We zijn als het ware een verloving aangegaan”, zegt Braakman. „Met alle werkgroepen proberen we tot een goed model te komen. Als dat er ligt, nemen de clubs een beslissing op de ledenvergadering. We hopen dat in oktober te doen.” De BeNeLeague zou dan met ingang van het seizoen 2021-2022 starten.

MotoGP: Dertien races in Europa op nieuwe kalender MotoGP

12.22 uur: De internationale motorsportfederatie FIM heeft de voorlopige kalender van de WK wegrace voor 2020 gepresenteerd. Daarop staan dertien races in Europa, waarvan zeven op Spaanse bodem. Vijf keer wordt twee weken achter elkaar op hetzelfde circuit geracet.

De eerste wedstrijd is op zondag 16 juli, de Grote Prijs van Spanje in Jerez. Een week later wordt op hetzelfde circuit de GP van Andalusië verreden. Ook op de Red Bull Ring in Oostenrijk (16 en 23 augustus), het circuit van Misano in Italië (13 en 20 september) en op de Spaanse racebanen in Aragón (18 en 25 oktober) en Valencia (8 en 15 november) vinden steeds twee GP’s achter elkaar plaats.

Het is de bedoeling dat de kalender nog wordt uitgebreid met wat grands prix buiten Europa. De Verenigde Staten, Argentinië, Thailand en Maleisië zijn daar kandidaat voor. Uiterlijk eind juli moet hier duidelijkheid over zijn. Het seizoen komt uit maximaal zeventien races te bestaan en eindigt niet later dan 13 december.

Het seizoen van de WK wegrace startte begin maart in Qatar, alleen voor de Moto2 en Moto3. De coureurs uit de koningsklasse MotoGP ontbraken al in Qatar als gevolg van het coronavirus dat zich toen over de wereld begon te verspreiden. Sindsdien werd de ene na de andere race afgelast, waaronder de TT van Assen. Die wordt dit jaar dan ook niet meer verreden. Volgend jaar staat de TT weer op het programma van de MotoGP.

Voetbal: AZ bindt talent Goudmijn voor vier jaar

11.08 uur: AZ heeft Kenzo Goudmijn voor lange tijd aan zich gebonden. De 18-jarige middenvelder verlengde zijn contract in Alkmaar tot de zomer van 2024. „Hier spreekt vertrouwen uit van de club”, zei Goudmijn, die ruim een jaar geleden debuteerde in de Eredivisie. „Volgend seizoen hoop ik verdere stappen in AZ 1 te maken en zoveel mogelijk in de Eredivisie te spelen.”

De controlerende middenvelder speelde al zestig wedstrijden voor Jong AZ in de Eerste Divisie. Goudmijn, zoon van oud-prof en huidig AZ-jeugdtrainer Kenneth Goudmijn, maakte drie doelpunten en gaf zes assists. Hij debuteerde op 16 mei 2019 in de hoofdmacht in de competitiewedstrijd tegen Excelsior.

„Kenzo is een beweeglijke speler met een goede dribbel, die in de kleine ruimte het overzicht bewaart”, zegt Max Huiberts, directeur voetbalzaken bij AZ. „Hij is pas achttien, maar heeft al zijn debuut in AZ 1 gemaakt en tientallen wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie gespeeld. Dat is niet voor iedereen van die leeftijd weggelegd en zegt genoeg over de stappen die hij al heeft gezet in zijn ontwikkeling.”

Voetbal: Nummer 7 van Bundesliga gaat ook Europa in

10.12 uur: Nu Bayern München zich heeft geplaatst voor de Duitse bekerfinale, levert ook de zevende eindklassering in de Bundesliga een ticket voor Europees voetbal op. De nummer 7 van Duitsland mag volgend seizoen aan de voorronde van de Europa League deelnemen.

Bayern München speelt de bekerfinale tegen het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz en linksback Daley Sinkgraven. Bayern is al zeker van deelname aan de Champions League. Leverkusen hoopt zich nog voor de Champions League te kwalificeren, maar mag anders in de Europa League uitkomen.

TSG 1899 Hoffenheim is de huidige nummer 7 van de Bundesliga. Die club ontsloeg dinsdag trainer Alfred Schreuder, vanwege een verschil van inzicht. VfL Wolfsburg staat zesde. Bij die club is Wout Weghorst de topscorer.

Het is nog niet duidelijk hoe de Champions League en Europa League er volgend seizoen uitzien. Op 17 juni gaat de UEFA eerst bepalen hoe de huidige edities van beide toernooien waarschijnlijk in augustus nog worden uitgespeeld. Waarschijnlijk wordt dan ook bekend wanneer de voorronden van de Champions League en Europa League voor volgend seizoen beginnen.

Voetbal: Bouwers WK-stadion Qatar wachten maanden op salaris

09.30 uur: Zo’n honderd buitenlandse arbeiders die een van de stadions voor het WK voetbal van 2022 in Qatar aan het bouwen zijn, wachten al maanden op hun salaris. Amnesty International heeft de zaak onlangs aangekaart bij de Qatarese autoriteiten, de wereldvoetbalbond FIFA en het lokale organisatiecomité. Volgens de mensenrechtenorganisatie wordt sinds kort weer salaris overgemaakt naar de bouwers.

Het gaat om stadion Al Bayt in het noordelijk gelegen Al Khor. Het stadion, dat op een reusachtige tent lijkt, gaat plaats bieden aan 60.000 voetbalfans. De bouw kost zo’n 770 miljoen euro.

Volgens Amnesty International wachten de buitenlandse werklui al maandenlang op geld. In een officiële reactie bevestigt de overheid van Qatar dat er problemen waren met de betalingen. Het bedrijf dat het stadion bouwt is inmiddels verkocht. De salarissen voor februari tot en met mei zijn volgens Qatar nu betaald. Voor de maanden daarvoor komt binnenkort een oplossing.

„De regering heeft de afgelopen jaren flinke vooruitgang geboekt bij de hervorming van het arbeidssysteem in ons land”, aldus de overheid. „Er zijn nog steeds problemen die moeten worden overwonnen, zoals de houding en het gedrag van een kleine minderheid. Dit kost tijd, maar we blijven ons daar sterk voor maken.”

Voetbal: La Liga komt weer op gang met derby van Sevilla

07.49 uur: De Spaanse voetbalcompetitie wordt donderdag hervat met de stadsderby tussen Sevilla en Real Betis. Vooraf is een minuut stilte, ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van het nieuwe coronavirus. Dat gebeurt bij alle duels in de 28e speelronde van La Liga. Spanje is zwaar getroffen door de pandemie.

Koploper FC Barcelona komt zaterdag in actie in de uitwedstrijd tegen Real Mallorca. Real Madrid staat tweede, op een achterstand van twee punten. Real speelt zondag tegen Eibar.

De Spaanse La Liga wil de voetbalwedstrijden zoveel mogelijk laten lijken op hoe ze waren voor de coronacrisis. De televisiekijkers zien virtuele fans op de tribunes en horen de geluiden die ze gewend zijn in volle stadions. De makers van de videogame FIFA leveren de audio van het ’neppubliek’, meldde de hoogste Spaanse divisie.