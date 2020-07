Gemis Van Ruijven valt shorttrackers zwaar in Thialf

Yara van Kerkhof en Otter in gesprek. Ⓒ ANP/HH

Het was zwaar voor de Nederlandse shorttrackploeg om de dagen na de uitvaart van Lara van Ruijven weer het ijs op te stappen. De emotionele rollercoaster waar de shorttrackers in zijn gesmeten, dreunt nog altijd na, vooral ook omdat in Thialf het gemis van hun ’Laar’ extra wordt benadrukt.