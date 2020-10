’Geschrokken van het niveau van Kiki Bertens’

Kiki Bertens liet op Roland Garros een uitgelezen kans liggen. Ⓒ Reuters

De weg naar een topresultaat lag open voor Kiki Bertens op Roland Garros, maar zondag verslikte ze zich in de vierde ronde in qualifier Martina Trevisan. De enige wereldtopper die Nederland in het enkelspel rijk is vocht voor wat ze waard was, maar maakte na afloop geen al te verslagen indruk, en was blij dat ze de voor haar verstikkende bubbel in Parijs mocht verlaten. „Ik geloof niet meer in een grandslamtitel van Kiki Bertens”, zegt John van Lottum.