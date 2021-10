Politie en Italiaanse bond onderzoeken racisme Fiorentina-fans richting Kalidou Koulibaly

Voetbal

PSG-ster Kylian Mbappé geeft toe: ’Ik vroeg in juli om een transfer’

Als Kylian Mbappé het afgelopen zomer voor het zeggen had gehad, was hij nu geen speler meer van Paris Saint-Germain. In een interview met het Franse RMC geeft de aanvaller toe dat hij de club eind juli verteld heeft dat hij wilde vertrekken.